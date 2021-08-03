Canlanan eldiven (Oyun)

MALZEMELER

1 adet latex eldiven, lastik, karton bardak, pipet, makas / Yaş: 4+





NASIL OYNANIR?

Karton bardağa pipetin geçeceği kadar büyüklükte bir delik açın ve pipeti sokun. Eldiveni bardağa geçirin ve lastik yardımıyla sabitleyin. Lastik takmazsanız üflendiğinde eldiven kayabilir. Son olarak pipetten üfleyin ve eldiven ayağa kalksın! Eldiveni çocuğunuzla ister bir çiçek olarak, ister bir hayvan olarak dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz