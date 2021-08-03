Canlanan eldiven (Oyun)
Nefes oyunları çocukların duygularını daha iyi kontrol etmelerine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda dikkatlerini ve odaklanmalarını da geliştirir.
03 Ağustos 2021, Salı 10:38 Son Güncelleme:
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MALZEMELER
1 adet latex eldiven, lastik, karton bardak, pipet, makas / Yaş: 4+
NASIL OYNANIR?
Karton bardağa pipetin geçeceği kadar büyüklükte bir delik açın ve pipeti sokun. Eldiveni bardağa geçirin ve lastik yardımıyla sabitleyin. Lastik takmazsanız üflendiğinde eldiven kayabilir. Son olarak pipetten üfleyin ve eldiven ayağa kalksın! Eldiveni çocuğunuzla ister bir çiçek olarak, ister bir hayvan olarak dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz
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