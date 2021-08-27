A grubu: Lyon, Rangers,

B grubu: Monaco, PSV Eindhoven,

C grubu: Napoli, Leicester City

D grubu: Olmypiakos,

E grubu: Lazio, Lokomotiv Moskova,

F grubu: Braga, Kızılyıldız

G grubu: Bayer Leverkusen, , Celtic

H grubu: Dinamo Zagreb,

Torbalar

1. Torba: Lyon, Napoli, Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio, Olimpiakos, Monaco, Braga

2. Torba: Celtic, Eintracht Frankfurt, Kızılyıldız, Leicester City, Rangers, Lokomotiv Moskova, Genk, PSV Eindhoven

3. Torba: Ludogorets Razgrad, Marsilya, West Ham United, Real Sociedad, Real Betis, Fenerbahçe, Spartak Moskova, Sparta Prag

4. Torba: Rapid Wien, Galatasaray, Legia Varşova, Midtjylland, Ferencvaros, Sturm Graz, Brondby, Antwerp

Format nasıl?

Bu sezon yeni formata göre Avrupa Ligi'nde 48 yerine 32 takım yarışacak. 4 takımdan oluşan 8 grup olacak ve grup liderleri son 16'ya yükselecek. Grup ikincileri ise Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlarla play-off'ta eşleşecek.

Avrupa Ligi grubunu 3. bitiren takımlar Avrupa Konferans Ligi'nde son 24 takım arasına kalacak.

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