Canlı: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları Haliç Kongre Merkezi'nde çekiliyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakiplerinin belli olacağı kura çekimi 13.00'te başladı. Fenerbahçe 3. torbadan, Galatasaray ise 4. torbadan kuraya katılıyor. Grupları canlı olarak aktarıyoruz...
27 Ağustos 2021, Cuma 12:59 Son Güncelleme:
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A grubu: Lyon, Rangers,
B grubu: Monaco, PSV Eindhoven,
C grubu: Napoli, Leicester City
D grubu: Olmypiakos,
E grubu: Lazio, Lokomotiv Moskova,
F grubu: Braga, Kızılyıldız
G grubu: Bayer Leverkusen, , Celtic
H grubu: Dinamo Zagreb,
Torbalar
1. Torba: Lyon, Napoli, Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio, Olimpiakos, Monaco, Braga
2. Torba: Celtic, Eintracht Frankfurt, Kızılyıldız, Leicester City, Rangers, Lokomotiv Moskova, Genk, PSV Eindhoven
3. Torba: Ludogorets Razgrad, Marsilya, West Ham United, Real Sociedad, Real Betis, Fenerbahçe, Spartak Moskova, Sparta Prag
4. Torba: Rapid Wien, Galatasaray, Legia Varşova, Midtjylland, Ferencvaros, Sturm Graz, Brondby, Antwerp
Format nasıl?
Bu sezon yeni formata göre Avrupa Ligi'nde 48 yerine 32 takım yarışacak. 4 takımdan oluşan 8 grup olacak ve grup liderleri son 16'ya yükselecek. Grup ikincileri ise Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlarla play-off'ta eşleşecek.
Avrupa Ligi grubunu 3. bitiren takımlar Avrupa Konferans Ligi'nde son 24 takım arasına kalacak.