Türkiye Canlı güvercinleri poşete koyup çöpe atmışlar

Canlı güvercinleri poşete koyup çöpe atmışlar

Türkiye

Canlı güvercinleri poşete koyup çöpe atmışlar

Manisa'nın Soma ilçesinde, belediye ekiplerinin dikkati sayesinde, canlı halde poşete koyulup çöpe atılan güvercinler kurtarıldı.

29 Aralık 2020, Salı 13:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Manisa'nın Soma ilçesinde üç adet güvercin kimliği belirsiz kişilerce poşete konularak çöpe atıldı. Belediye ekiplerinin dikkati sayesinde güvercinler bulunduğu çöp kutusundan çıkarılarak yeniden doğal ortamına bırakıldı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

İstasyon Mahallesi'nde rutin temizlik faaliyetlerini yürüten Soma Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çöp konteynerinde hareket eden bir şeyler olduğunu tespit etti.

İşçiler gördüklerine inanamadı

Çöp konteynerinin içinde poşetle bağlanmış 3 adet güvercin gören işçiler gözlerine inanamadı. Hemen poşetten çıkarılan ıslanmış güvercinler, işçilerin aracında kurutulduktan sonra yeniden özgürlüğüne kavuşturuldu.

Soma Belediyesi temizlik işçileri, geçtiğimiz günlerde de çöp konteynerinde kafası çay kutusuna sıkışan kediyi fark etmiş ve hayatını kurtarmıştı.

İlgili Haberler
Milli sporculara yüzde 100 burs imkanı sağlanacakProfesör Orhan Şen: Türkiye 2030 yılında su fakiri bir ülke olacakBakan Koca duyurmuştu: PCR testi zorunluluğu yarın başlayacak



Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Hastaneler, kısıtlamalar, aşı ve sağlık çalışanları
Murat Çelik
Hakan Çelik
Teknolojide devrim
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Programlarına uymayan partiler n’olacak...
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Püf noktası
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Pınar Gültekin olayında CHP'li milletvekilinin ismi neden açıklanmıyor?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Banu Şen
Yaşadığımız sürece umut hep var
Banu Şen
Şirin Sever
Sarılmayı özleyenler
Şirin Sever
Erkut Can
Yeni yılınız gönlünüzce olsun
Erkut Can
Murat Gülderen
Online yılbaşı
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Profesör Orhan Şen: Türkiye 2030 yılında su fakiri bir ülke olacak