CANLI | Hatayspor - Galatasaray

Süper Lig'de Akhisarspor'u son dakika golü ile mağlup eden Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında Hatayspor ile deplasmanda karşılaşıyor. İlk maçı Türk Telekom Stadı'nda 2-0 kazanan Galatasaray bu avantajını kullarak adını yarı finale yazdırmak istiyor.

*Maçın ikinci yarısı oynanıyor. Mücadele Aspor'dan canlı yayınlanıyor

8'inci dakikada etkili gelen Hatayspor, Birkan'ın vuruşunda direğe takıldı ve yüzde yüz bir gol pozisyonundan faydalanamadı.

GOL Galatasaray 21. dakikada Muğdat'ın ayağından golü buldu ve 1-0 öne geçti. Asisti ise Emre Taşdemir yaptı.

GOL Emre Taşdemir'in ortasında net bir kafa vuruşuyla golü bulan Emre Akbaba takımını 2-0 öne geçirdi, dakika 53.

GOL Dakika 59'da Gökhan Karadeniz penaltı vuruşunu gole çevirdi ve durumu 2-1'e getirdi

Hatayspor - Galatasaray 11'ler:

Hatayspor: Ömer, Mehmet Tayfun, Soner, Sadi, Yasin, Kubilay, Hamidou, Selim, Gökhan, Korkishko, Mirkan

Galatasaray: İsmail, Mariano, Ahmet, Semih, Emre Taşdemir, Donk, Selçuk, Emre Akbaba, Yunus, Sinan, Muğdat

Yedekler: Batuhan, Ndiaye, Ömer, Henry, Mitroglou, Atalay, Gökay, Mustafa, Marcao, Celil