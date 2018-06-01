Bilecik'e geldi mi Erdoğan. Siz Bilecikli olarak Erdoğan'a şunu sormayacak mısınız? Sen ne yaptın o sarayda. Mermeri bari bilelim ya. Mermer nereden geldi. Bunu öğrenmek hakkımız değil mi? Soracak mısınız? Yarın bir sınav var. Çocuklarımız yarın sınava girecek. Eve en yakın okul olacakmış. Ya istemediği okulsa. Hepsine talimatımdır. Yarın 13.00'e kadar müzikli propaganda yapmayacaksınız. Çocuklarımızın geleceği bizim seçimimizden daha mı önemli?

Şu anda sattığı aldığı dengesine baktığımızda bir buçuk milyar dolar zarardayız. Erdoğan diyor ki 'İnce karşı çıkıyor' evet sen otomobilin kaportasına ben ise beynine talibim.

'DİPLOMAYI BEN İSTEMİYORUM ANAYASA İSTİYOR'

Her konuda dava açıyorsun. 100 bin liralık açmış, yine para istiyor. Diplomayı ben istemiyorum Anayasa istiyor. 4 yıllık okul mezunu olması gerekiyor diyor. Nasıl gençler yetiştireceğiz.

Erdoğan diyor ki 'dindar ve kindar nesil yetiştireceğiz', ben diyorum ki çocuklarımızın dindar nesil olmasında hiç bir sakınca görmüyorum bu ailenin işi buna aile kara verir cumhurbaşkanı değil. Kindar nesil olmasından rahatsız olurum.

'FETÖ İLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ AÇIKLAYACAK MERAK ETMEYİN'

Yakında da FETÖ ile görüştüğünü açıklayacak merak etmeyin. 5 vakit namaz arasına bu kadar yalanı nasıl sıkıştırıyor anlamıyorum.

'OHAL'İ KALDIRACAĞIZ'

Mazotu çiftçiye 3 liraya vereceğiz dedim. Tarım Bakanı 2.5 liraya veriyoruz, haberi yok dedi. Uşak'ta benzinliğe gittim, depoyu fulle dedim. Doldurdum, baktım mazot 5,72 yazıyor. Cumhurbaşkanı olur olmaz OHAL'i kaldıracağız. Hukuk devletini kuracağız. Atamalarımız liyakata uygun olacak. Bağımsız bir Merkez Bankası kuracağız. İş adamı bir yatırım yapacaksa önceden belirlenmiş kurallara göre yapılacak.



