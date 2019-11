Canlı renkler ile makyajını tamamla

Etkileyici bakışlar, çekici dudaklar

Tırnaklar renklensin

2018’i karşılayacağın parti ve organizasyonlarda kıyafetin kadar makyajınla da tüm gözlerin üzerinde olmasını istiyorsan, essence portföyünde yer alan ürünleri tercih edebilirsin. Tırnakları canlandıracak ojelerden, parti modu yaratacak rujlar ve gözlerinizi vurgulayacak farlara kadar makyajında kullanacağın her detayı essence ürünleriyle sağlayabilirsin. Renkleri, enerjisi ve canlılığıyla essence, seni gireceğin ortamların yıldızı haline getirecek.Mat görünümüyle yüksek renk dağılımı sağlayan essence matt matt matt lipstick ve essence matt matt matt lipgloss’un kırmızı ve şeftali tonları dudaklarına çekici bir hava katacak. Dudaklarını şekillendirmek için de kadife mat görünümlü dudak kalemlerini tercih edebilirsin. Göz makyajında ise, essence my must haves göz farları 20 renk çeşidiyle bakışlarının etkisini artıracak. Geniş ve kıvrımlı fiber fırçasıyla essence get BIG! lashes kirpiklerini hacimlendirecek yumuşak toz dokusu ile mat dokunuşlu matt touch allık ile tenine taze bir renk katarak, makyajını tamamlayabilirsin.Yoğun renkleri, yüksek kapatıcılığıyla birleştiren yeni the gel essence ojeleri, jel parlaklığı ve uzun süre kalıcılığıyla gözdeniz olacak. essence colour boost ise, pastel ve yoğun renklerde pigmentli yapısıyla tırnak stili yaratmayı vadediyor.essence matt matt matt lipstick fiyatı: 9.9 TLessence matt matt matt lipgloss fiyatı: 9.9 TLessence soft contouring lipliner fiyatı: 4.5 TLessence my must haves fiyatı: 6.5 TLessence get BIG! Lashes maskara fiyatı: 9.9 TLmatt touch allık fiyatı: 10.75 TLessence the gel oje fiyatı: 3.5 TLessence colour boost oje fiyatı: 7.5 TL