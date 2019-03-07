CANLI | Şenol Güneş konuşuyor

Beşiktaş ve Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde basın toplantısı düzenliyor.

Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle:

Son günlerde yaptığımız işleri eleştirenlerin olabileceğini biliyoruz. Bu eleştirilerin boyutu insani boyutların dışına çıkmış olsa bile daha önce başımızdan geçtiği için hoşgörüyle karşılayacağımız, dersler çıkaracağımız durumları değerlendireceğim. Bazı arkadaşlar (basın mensubu) daha önce de bizi yok sayıyorlardı, şimdi de yok saymaya başladılar. Bunu görüyorum, hissediyorum. Kin ve nefret tohumları var, benim kimseye karşı böyle duygularım yok.

BİR HAYALİM VAR

Mayıs'ı görmemi istemeyenler var. İnşallah onlar çok Mayıs görürler. Benim yaşımdan rahatsız olanlar da var, onlara benim yaşım nasip olsun. Kin ve nefret tohumlarının ötelendiği bir hayalim var.

Bundan 4 yıl önce Fikret Orman'ın çağrısıyla Beşiktaş'ta göreve geldim. Bugüne kadar gelen süreçte neler yaptığımız, neler yapmadığımız sizlerinde elinde. Beşiktaş büyük bir markadır. Beni de bugüne kadar kimse yalnız bırakmadı. Beşiktaş ailedir, doğruların, ilkelerin takımıdır. Büyük Beşiktaş taraftarı beni sevdi, kucakladı. Kısa bir sürede kalsa da Beşiktaş taraftarına karşı bu duygularımda hiçbir şey değişmedi. Sevgim sonsuz. Saygım sonsuz. Ve değişmeyecek. Beşiktaş'a olan sevgim, yüreğimde hep kalacak.

Bugüne kadar hem taraftarlara, yönetime, sizlere açık olmaya çalıştım. Gizli bir hesap içindeymişim gibi gösterilmesine üzüldüm. Ben Milli Takım ile ilgili düşüncemi siz sordunuz bana açıkladım. Beşiktaş'tan ayrılınca başka kulüp istemem dedim.

Bugünkü yaşananlarla ilgili bir hayal kırıklığı yaşamıyorum. Beşiktaş'ta, yaşanması gereken bir değişim yaşanıyor. Milli Takım'la ilgili görüşlerimi zaten bir maçtan sonra kamuoyuna açıklamıştım, Başkan da biliyordu. Benim Başkan ile ne gibi bir kavgam olabilir ki. Ben onun çalışanıyım. Gerekirse işime son verir.

"SEZON SONUNDA AYRILIYORUM"

Beşiktaş'ın ekonomisi ile beklentisi arasında bir çelişki olduğu gerçektir. Bu çelişkileri düzeltmezsek her kulüpte daha büyük facialar olacaktır. Ayrılmak isteği benim önceliğim olan bir durum değildi. Ben buraya ayrılmak için gelmedim. Öyle olsa 2 yıllık sözleşme imzalamazdım. Bazen ayrılık kaçınılmaz hale geliyor. Hayat, hesapla değil nasiple yaşanıyor. Sorunlar var ama burada kimseyi suçlayamam.

Sezon sonunda ayrılacağım zaten, öyle görünüyor. Son güne kadar işimi şevkle yapacağım.

Sezon başında da Milli Takım için gelen teklifi kabul edebilirdim. Bunun peşinde olsam kovalasam önceki görüşmemizde giderdim. Ben Fikret Orman'la birçok şeyi paylaşıyorum. Ayrılacağım son gün bile ilk günkü aşkla çalışacağım. Kimsenin şüphesi olmasın. Kulübün bir kararı var, kararı başkan verir.

Görevim bitinceye kadar başkana ya da başkasına saygısızlığım olmayacak. Ama katılmadığım arkadaşlar var. Ben burada bir hile yapayım da kalayım diye düşünmedim. Şimdi de yapmıyorum. Ayrılacağım son gün bile ilk günkü sevgimle çalışacağım. Kimse bundan şüphe etmesin.

Daha önce Yıldırım Demirören ile daha önce de görüştüm. "Ben seni Mart'ta bekliyorum, dedi. "Haziran'da görevim bitince sıcak bakabilirim" dedim.

Bugünün hürmetine milli takım görevine soyunacağım. Milli takımın başında 2 maça çıkacağım ama bir yenilik yapmayı düşünmüyorum. Bu iki maçı taşıyacak şekilde 1 haftalık gideceğim. Haziran'dan itibaren de anlaşmayı yürürlüğe koyarsa olacak.

Fatih Terim, Mustafa Denizli size ne yapmış? Ben de dahil bu üç arkadaş diyorlar. Yenileri yok mu varsa gelsin. Yaşlı oynamasın diyorlar. Genç oyuncu varsa oynasın.

Beni hain ilan ettiler, yapmayın lütfen.

Geçen Cumhurbaşkanı aradı sağ olsun. 'Şenol Bey sen iyi işler yapmıştın. Gel bunu Türkiye'de kullan, ben de arkandayım. Senin için değil, ülke için olsun' dedi.

"BEN KİMSEYİ SATMADIM"

Sattı diyorlar, neyi sattım ben, nasıl satmışım? Beşiktaş'ı sattı diyorlar. Ben kimseyi satmadım. Hepinizi kucaklayacağım. Gelin bunu birlikte yapalım. Ortak değerlerimiz olsun.