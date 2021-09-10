Son zamanlarda yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz programında talihsiz bir canlı yayın kazası yaşadı.

CANLI YAYINDA TALİHSİZ ANLAR

Deniz Akkaya ve Bircan Bali'nin kendisine eşlik ettiği programın son yayınlanan bölümüne derin göğüs dekolteli gömleği ile çıkan Serengil'in göğsü açıldı. Ünlü isim bu durumu fark edince apar topar kapatmaya çalıştı.