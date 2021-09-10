Canlı yayın kazası! Seren Serengil'in göğsü açıldı
Deniz Akkaya ve Bircan Bali'nin kendisine eşlik ettiği Söylemezsem Olmaz programında Seren Serengil talihsiz anlar yaşadı. Canlı yayında göğsü açılan Serengil, bu durumu fark ettiği anda apar topar kapatmaya çalıştı.
10 Eylül 2021, Cuma 23:38 Son Güncelleme:
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Son zamanlarda yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz programında talihsiz bir canlı yayın kazası yaşadı.
CANLI YAYINDA TALİHSİZ ANLAR
Deniz Akkaya ve Bircan Bali'nin kendisine eşlik ettiği programın son yayınlanan bölümüne derin göğüs dekolteli gömleği ile çıkan Serengil'in göğsü açıldı. Ünlü isim bu durumu fark edince apar topar kapatmaya çalıştı.
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