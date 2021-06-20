Canlı yayına iç çamaşırı giymeden çıkan sunucuya sansür!

İtalya'da EURO 2020 için yapılan programda spor sunucusu Paola Ferrari'nin, canlı yayında bacak bacak üstüne attığı sırada iç çamaşırı giymediği görüldü ve sununun bu görüntüsü gündem oldu. Olaydan sonra izleyiciler, Paola'yı, Sharon Stone'a özenmekle suçladı.

Avrupa basınının, sansürleyerek vermek zorunda kaldığı görüntülerle ilgili konuşan Ferrari, "Hiç ciddiye almıyorum. İnsanlar şampiyonadaki VAR skandallarıyla ilgileneceğine benim iç çamaşırımı konuşuyor. Ben iç çamaşırı giydim" ifadelerini kullandı.