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Dünya Canlı yayına iç çamaşırıyla çıktı

Canlı yayına iç çamaşırıyla çıktı

Dünya

Canlı yayına iç çamaşırıyla çıktı

ABD'nin en çok izlenen sabah programlarından Good Morning America'nın muhabirlerinden Will Reeve, evden canlı yayına bağlanırken gömlek ve ceketinin altına pantolon giymedi.

01 Mayıs 2020, Cuma 12:26 Son Güncelleme:
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ABD'nin en çok izlenen sabah programlarından Good Morning America'nın muhabirlerinden Will Reeve, evden canlı yayına bağlanırken gömlek ve ceketinin altına pantolon giymedi.  Yayından önce kamerasının açısına dikkat etmeyen Reeve'in yayının son bölümünde pantolon giymediği ortaya çıktı. Program boyunca ABC'nin KJ'si, muhabirin belden aşağısının üstünü kapatıyordu. Ancak grafikler kaldırılınca ekranlara Reeve'in görüntüsünün tamamı yansıdı. Programda durum fark edilince açıklamada bulunan Reeve, altındakinin iç çamaşırı değil, yayından sonra spor yapmayı planladığı için giydiği şort olduğunu iddia etti. Reeve, özür diledi ve bir daha böyle bir durum yaşanmayacağına dair söz verdi.

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