Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan R.A., Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e küfredip hakaretlerde bulundu.

Sosyal medya kullanıcıları, R.A.'ya tepki gösterip, görüntülere Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hesabını etiketleyerek işlem yapılmasını istedi.

SONUN MURAT CHEF İLE AYNI OLACAK

Çığ gibi büyüyen tepkiler üzerine R.A., ikinci kez yaptığı canlı yayında hata yaptığını söyleyip, başta Atatürk olmak üzere herkesten özür diledi. Sosyal medya kullanıcıları, R.A.'nın cezalandırılmasını isterken, polis genç kızı bulmak için çalışma başlattı.

Canlı yayında gelen yorumlardan biri ise dikkatlerden kaçmadı. Çektiği korkunç videolar yüzünden akıl hastanesine kapatılan MasterChef Murat'ı örnek gösteren bir kullanıcı, R.A.'nın da aynı sonu yaşayacağını belirtti.







