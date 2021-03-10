Canlı yayında 'kadın yönetici olmak' konuşuluyor!

Posta.com.tr Instagram hesabında saat 17:00'da başlayan yayının konuğu Amgen Türkiye ve Gensenta Genel Müdürü Güldem Berkman. Yayının moderatörlüğünü ise posta.com.tr'den Serap Torun yapıyor.

Amgen'da kadın yönetici olmak ve iş hayatında kadın olmak üzerine konuşuluyor. Yayını takip etmek için:

https://www.instagram.com/posta.com.tr/live/