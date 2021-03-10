Türkiye Canlı yayında 'kadın yönetici olmak' konuşuluyor!

Canlı yayında 'kadın yönetici olmak' konuşuluyor!

Türkiye

Canlı yayında 'kadın yönetici olmak' konuşuluyor!

Posta.com.tr, Instagram hesabında 'Amgen'da kadın yönetici olmak' konusunu konuşuyor. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün henüz kutlandığı haftada 'kadın yönetici olmak' konusuna dikkat çekiliyor. Konuğumuz Amgen Türkiye ve Gensenta Genel Müdürü Güldem Berkman.

10 Mart 2021, Çarşamba 16:52 Son Güncelleme:
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Posta.com.tr Instagram hesabında saat 17:00'da başlayan yayının konuğu Amgen Türkiye ve Gensenta Genel Müdürü Güldem Berkman. Yayının moderatörlüğünü ise posta.com.tr'den Serap Torun yapıyor.

Amgen'da kadın yönetici olmak ve iş hayatında kadın olmak üzerine konuşuluyor. Yayını takip etmek için:

https://www.instagram.com/posta.com.tr/live/

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