Canlı yayında kayınpederini öldürdüğünü itiraf etti

Olay, 3 Ocak’ta Umurbey Mahallesi, 709 Sokak’taki iki katlı evin bahçesinde meydana geldi. Süleyman Yıldırım ile damadı Süleyman Gürbüz arasında ailevi nedenden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Süleyman Gürbüz bıçakla kayınpederi Yıldırım’ı bacağından yaraladı. Ailenin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Süleyman Yıldırım, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Gediz Devlet Hastanesi’nde, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Süleyman Yıldırım’ın cenazesi Şaphane ilçesine bağlı Üçbaş köyünde toprağa verildi.

Asıl hedef kayınvalide

Polis, Süleyman Gürbüz’ü gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gürbüz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 10 ay cezaevinde yattıktan sonra serbest bırakılan Gürbüz, geçen günlerde katıldığı bir televizyon programında önce hakkındaki suçlamaları inkar etti sonrasında ise program sunucunun ısrarlı soruları karşısında kayınpederi Süleyman Yıldırım’ı boğuşma sırasında öldürdüğünü, asıl hedefinin kayınvalidesi C.Y. olduğunu itiraf etti.

Bunun üzerine Gürbüz, dün İstanbul’da tekrar polis ekiplerince gözaltına alındı. Gediz’e getirilen Gürbüz, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA