Türkiye Canlı yayında uyuşturucu skandalı! Karar verildi

Canlı yayında uyuşturucu skandalı! Karar verildi

Türkiye

Canlı yayında uyuşturucu skandalı! Karar verildi

Bursa'da biri kadın 2 kişi, sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın açarak, uyuşturucu madde kullandı. Yayını izleyen vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis, Azra S.(19) ve Emre S. (23)'yi yakalayarak gözaltına aldı. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

09 Ocak 2022, Pazar 18:55 Son Güncelleme:
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Olay İnegöl ilçesinde dün meydana geldi. Sosyal medya üzerinden canlı yayın başlatan biri kadın 2 kişi, uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Yayını izleyen vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Gelen ihbarlar üzerine harekete geçen, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, iki kişinin peşine düştü. Adresleri belirlenen Azra S. ve Emre S. gözaltına alındı. Zanlıların üzerlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından 'uyuşturucu kullanımına özendirme' suçundan adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emre S.'nin uyuşturucu kullanımı ve ticaretinden 15 ayrı, Azra S.'nin ise uyuşturucu kullanmaktan dolayı 3 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa) (DHA)

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