Kültür & Sanat Cannes Film Festivali iptal edilebilir

Cannes Film Festivali iptal edilebilir

Kültür & Sanat

Cannes Film Festivali iptal edilebilir

Cannes Film Festivali başkanı Pierre Lescure, koornavirüs salgınının daha da kötü hale gelmesi durumunda festivalin iptal edilebileceğini söyledi.

13 Mart 2020, Cuma 16:20 Son Güncelleme:
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Cannes Film Festivali Başkanı Fransız gazetesi Le Figaro'ya yaptığı açıklamada, koronavirüs salgının daha kötü bir hal alması durumunda festivalin iptal olabileceğini duyurdu. Cannes Film Festivali'nin iptal edilme olasılığının bulunması geçtiğimiz haftalarda gündeme gelmişti. Fransa hükümetinden gelen açıklamaya göre, aynı anda 5 bin kişinin kapalı bir alan bulunması yasaklandı. Ancak festival yönetimi, 16 Nisan'da bir basın toplantısı gerçekleştirecekti.

'Kelle avcılığı'

Lescure şu ifadeleri kullandı "Salgının zirve noktasının Mart sonu olacağını ve Nisan ayında daha iyi nefes alacağımızı umut ederek mantık çerçevesinde optimist kalmaya çalışıyoruz. Ama bizler ihmalkar değiliz. Eğer böyle olmazsa, iptal ederiz." Variety'nin haberine göre salgına karşı festivale sigorta yaptırılmıştı. Lescure bu iddiaya da şu yanıtı verdi: "Bu teklif bize 10 gün kadar önce yapıldı, ama biraz abartıydı. Bütçemiz 32 milyonken, 2 milyon euro almamız teklif edildi. Gerçekten çılgıncaydı. Şirket kesinlikle kelle avcısı rolünü üstleniyor ve tabii ki bu teklifi reddettik."

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