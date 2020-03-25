Cannes Film Festivali kapılarını evsizlere açtı

The Palais des Festivals, Cannes Film Festivali boyunca dünyanın en önemli sanatçıları için kırmızı halısını hazırlamak yerine corona virüs salgını nedeniyle her yerin kapanmasıyla gidecek bir yeri kalmayan evsizlere kapılarını açmaya hazırlanıyor. Senelik olarak düzenlenen Cannes Film Festivali'nin 73'üncüsü 12-13 Mayıs tarihlerinde düzenlenecekti ancak organizatörler, etkinliin en erken Haziran sonuna kadar ertelendiğini duyurmuştu. Festival merkezi, Cuma gününden itibaren kapılarını ihtiyacı olanlara açtı bile. Girişlerde ateş ölçümünün yapıldığı merkezde; yemekhanede, televizyon ve oyun alanları bulunuyor. Merkezde evsizlerin en yakın arkadaşı dört tane de köpek besleniyor.

12 bin evsiz var

Festival merkezinde her gün 50 ila 70 kişinin kaldığı belirtiliyor. Geçtiğimiz hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki 67 milyon kişiye, salgından korunabilmek için ve yayılmasını engellemek için evde kalma çağrısı yapmıştı. Sokaklarda 12 bin evsizin bulunduğu düşünüldüğünde, bunun büyük sorun teşkil ettiği belirtiliyor. Temel temizlik malzemelerine ulaşımı olmayan ve birçoğunun kronik rahatsızlıklarının olduğu evsizler arasında corona virüs patlak vermesi büyük endişe nedeni.

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