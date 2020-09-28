New York'ta belgesel film üzerine master eğitimi alan Nehir Onay, yapımcılığını ve yönetmenliğini yaptığı, profesyonel bir bale kurumu ve oradaki bir koreografiyi konu alan "Sur Les Pointes" adlı projesiyle Cannes Kısa Film Festivali'nde ''en iyi kısa belgesel'' ödülünü kazandı.

Onay, ''Sıkı çalışmalarımızın ve verdiğimiz emeklerin karşılık görmesi bizi çok mutlu etti. Dans gibi film alanında örnekleri daha önce görülmemiş bir konuyu farklı, yeni bir açıdan ele almak asil hedefimizdi. Filmimizi kısa ama öz tutup, hikayeyi canlı ve keyifli bir şekilde anlatmak istedik. Bu etkiyi hem Amerikan hem diğer kültürlerdeki izleyicilerde yaratabilmiş olduğumuzu gördük'' dedi.

Onay, profesyonel bir bale kurumunu anlatan belgesel ile ilgili Instagram’dan da bir açıklama yaptı.

Sevgi dolu mesajlarınız için herkese buradan topluca teşekkür ederim. İlginiz ve desteğiniz benim için gerçekten çok önemli. Çok sevdiğim ülkemi temsil edebildiysem ne mutlu bana.

Tunç Soyer'den tebrik mesajı

Onay’ı tebrik eden isimler arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de vardı. Soyer, Twitter hesabından “New York'ta sinema eğitimi alan İzmirli Nehir Onay'ın kısa filmi, Cannes Film Festivali'nde en iyi belgesel ödülüne layık görüldü. Tüm İzmirlilerin göğsünü kabartan Nehir'e sanat yaşamında başarı diliyorum” mesajını paylaştı.

Soyer’in bu mesajı sosyal medyada kafa karışıklığına neden oldu. Soyer, “Cannes Film Festivali” olarak tebrik mesajını kaleme aldı. Ancak Onay, 2014’ten bu yana düzenlenen Cannes Kısa Film Festivali’nden ödül aldı.

Farklı film festivallerine de katılacağını belirten Onay, kısa belgesel film dalında ''Sundance Film Festival'', ''Big Sky Documentary Film Festival'', ''Miami Film Festival'' ve Key West Film Festival''e de başvuruda bulunduğunu söyledi.

Nehir Onay'ın belgeseli, 13-21 Eylül'de koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl online düzenlen Cannes Kısa Film Festivali'nde gösterilmişti.