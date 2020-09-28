New York'ta belgesel film üzerine master eğitimi alan Nehir Onay, yapımcılığını ve yönetmenliğini yaptığı, profesyonel bir bale kurumu ve oradaki bir koreografiyi konu alan "Sur Les Pointes" adlı projesiyle Cannes Kısa Film Festivali'nde ''en iyi kısa belgesel'' ödülünü kazandı.

Onay, ''Sıkı çalışmalarımızın ve verdiğimiz emeklerin karşılık görmesi bizi çok mutlu etti. Dans gibi film alanında örnekleri daha önce görülmemiş bir konuyu farklı, yeni bir açıdan ele almak asil hedefimizdi. Filmimizi kısa ama öz tutup, hikayeyi canlı ve keyifli bir şekilde anlatmak istedik. Bu etkiyi hem Amerikan hem diğer kültürlerdeki izleyicilerde yaratabilmiş olduğumuzu gördük'' dedi.

Farklı film festivallerine de katılacağını belirten Onay, kısa belgesel film dalında ''Sundance Film Festival'', ''Big Sky Documentary Film Festival'', ''Miami Film Festival'' ve Key West Film Festival''e de başvuruda bulunduğunu söyledi.

Nehir Onay'ın belgeseli, 13-21 Eylül'de koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl online düzenlen Cannes Kısa Film Festivali'nde gösterilmişti.