Cannes'a Kanal D çıkarması
Kanal D, ‘Zalim İstanbul’, ‘Afili Aşk’ ve yakında başlayacak yeni dizisi ‘Azize’ ile dünya dizi sektörünün en önemli fuarı MIPCOM 2019'a katılıyor. Üç dizinin de Türkiye'deki kadar ses getirmesi bekleniyor
Kanal D International, Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizileri ‘Zalim İstanbul’ ve ‘Afili Aşk’ ile merakla beklenen ‘Azize’yi Cannes’da düzenlenecek MIPCOM 2019’da uluslararası medya gruplarının beğenisine sunacak.
'ÜÇ DİZİMİZ DE DÜNYA ÇAPINDA SES GETİRECEK'
Kanal D International Yönetici Direktörü Kerim Emrah Turna, “Bu üç dizimiz de ‘Fatmagül’ün Suçu Ne’, ‘Vatanım Sensin’ ve ‘Aşk-ı Memnu’ gibi dünya çapında büyük ses getirecek.
'AFİLİ AŞK ORTADOĞU VE GÜRCİSTAN'DA EKRANA GELECEK'
‘Afili Aşk’ yakın zamanda Ortadoğu’da ve Gürcistan’da ekrana gelecek. ‘Zalim İstanbul’ da birçok ülkeye satıldı” dedi.
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