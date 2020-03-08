Cannes’a korona şoku

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 100 bini geçti. İtalya’da hız yayılan virüs, Avrupa´yı tehdit ediyor. İtalya´da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 233´'e yükselirken; vaka sayısı da 5 bin 883'e çıktı.

Fransa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11’den 16’ya yükseldi. Avrupa’da İtalya’dan sonra en çok ölü ve vaka sayısının görüldüğü ülke Fransa oldu.

Corona salgını nedeniyle Fransa hükümetinin 5 binden fazla kişinin aynı yerde bir araya gelmesini 31 Mayıs’a kadar yasaklaması, 12-23 Mayıs tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 73. Cannes Film Festivali’nin ertelenmesine neden olabilir.

Cannes Film Festivali sözcüsü ise, hem Cannes Film Festivali’nde hem de festival kapsamında düzenlenen Cannes Film Market’te aynı anda tek bir yerde 5 bin kişinin bir araya gelmediğini, bu yüzden bu yasağın festivali etkilemeyeceğini belirtti.

Çin'deki virüs nedeniyle James Bond filminin prömiyeri de iptal edilmişti. Hollywood gişe rekorları filmlerin gösterimini ertelemiş, bu da film sektörü için gişe hasılatı krizi olabileceği üzerine yorumlar yapılmıştı.

Aynı şekilde geçtiğimiz hafta İtalya'nın en renkli festivali Venedik Karnavalı, bitmesine iki gün kala koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilmişti. 12-23 Mayıs tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 73. Cannes Film Festivali içinde olabilir yorumları yapılıyor.