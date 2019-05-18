Cannes’a Türkiye damgası!

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, 72. Cannes Film Festivali çerçevesinde 17 Mayıs Cuma akşamı gerçekleştirilen Türk Günü Resepsiyonu sinema ve sanat dünyasının yoğun ilgisiyle karşılandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un ev sahipliğinde gerçekleşen gecede, Türkiye’deki film çekim lokasyonlarının, cast, set, görsel efekt ve diğer teknik imkanlar ile ülkemizde çekilen ünlü Hollywood prodüksiyonlarından kesitlerin yer aldığı tanıtım filmi davetliler tarafından büyük beğeni topladı.

Bakan Ersoy yaptığı konuşmada yeni sinema kanunuyla yabancı film yapımcılarına sağlanacak destek ile ilgili bilgi verdi. Ersoy’un, Türkiye’de film çekecek yabancı yapımcılara Türkiye’de harcadıkları tutarın % 30’una kadar katkı sağlanacağı yönündeki açıklaması uluslararası yapımcılardan büyük alkış aldı.

Gecenin etkinlikleri arasında yer alan, moda tasarımcısı Zeynep Kartal’ın sürdürülebilirlik temalı defilesi de beğeniyle izlendi. Konuklara aynı zamanda Türk mutfağından lezzetler ile Türk kahvesi ikramı yapıldı.

Gecenin sonunda sahneye çıkan perküsyon sanatçısı Burhan Öcal, sevilen Türkçe şarkılara getirdiği özgün ve ritmik yorumuyla, dünyanın dört bir yanından gelip Cannes’da buluşan konuklara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Festivalin önemli mekânlarından Majestic Beach’de düzenlenen geceye, uluslararası sinema, sanat, moda, gastronomi, turizm, medya ve iş dünyasından isimlerin yanısıra Türkiye’den Revna Demirören, Boğaziçi Film Festivali Başkanı Ogün Şanlıel, Sabah Gazetesi yazarı ve ATV Ankara temsilcisi Şebnem Bursalı, Şamdan Genel Yayın Yönetmeni Bülent Cankurt, Harper’s Bazaar Genel Yayın Yönetmeni Gülen Yelmen, Wilma Elles, Nefise Karatay, Esra Bilgiç Töre gibi isimler katıldı.

AA