Kültür & Sanat Cannes'da 7 dakika ayakta alkışlanan film: Nitram

Cannes'da 7 dakika ayakta alkışlanan film: Nitram

Kültür & Sanat

Cannes'da 7 dakika ayakta alkışlanan film: Nitram

Avustralya tarihindeki en kanlı katliamı anlatan Nitram, 1996'da 35 kişinin hayatını kaybettiği Port Arthur katliamına odaklanıyor. 2021 Cannes Film Festivali'nde gösterilen filmde katliamın failini canlandıran Caleb Landry Jones törende En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

22 Temmuz 2021, Perşembe 09:02 Son Güncelleme:
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Avustralya tarihindeki en ölümcül silahlı saldırıyı konu alan tartışmalı film, Cannes Film Festivali'nde övgü topladı. Avustralyalı yönetmen Justin Kurzel'in dram-gerilim türündeki filmi Nitram, 1996'da 35 kişinin ölümüne neden olan Port Arthur katliamına odaklanıyor. Filmde; Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), Kapan (Get Out) ve X-Men: Birinci Sınıf (X-Men: First Class) yapımlarında yer alan Caleb Landry Jones, silahlı saldırının failini canlandırıyor. Port Arthur katliamı, Avustralya'da parlamenterleri silah kontrol yasalarını yeniden şekillendirmeye yöneltmişti. Saldırının faili Martin Bryant, halihazırda 35 müebbet hapis cezasını çekiyor.

ÖDÜL ALDI

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Cannes'da prömiyerini yapmasının ardından seyirciler Nitram'ı ("Martin"in tersten yazılmış hali) 7 dakika boyunca ayakta alkışladı. Jones, Bryant rolüyle Cannes Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı.

Nitram eleştirmenlerin de beğenisini topladı. Deadline filmi "güçlü bir çalışma" diye niteledi ve şöyle yazdı:

Yönetmen, filmin doruk noktasını nasıl ele alacağına dair alışılmışın dışında ama amaçlarına çok iyi hizmet eden çok etkili bir karar alsa da neyin geleceği açık ve korku yerleşiyor.

Nitram'ı "son derece rahatsız edici" ve "ürkütücü derecede inandırıcı" diye nitelendiren Variety şunları ekledi:

Bir kişiyi kitlesel katliama neyin ittiğine dair bu nitrogliserin meditasyonunun verdiği yoğun rahatsızlık, tıpkı yanan bir havai fişeğin sizin ellerinizde barut deposuna doğru ilerlemesini izlemeye benziyor: Çakan kıvılcımlara dalıp giderken havai fişeği elinizden bırakamıyorsunuz.

The Guardian, Nitram'ı "hipnotize edici biçimde huzur kaçıran bir film" diye nitelendiği eleştirisinde filme 4 yıldız verdi.

Gösterime girmeden önce Nitram, Avustralyalı film yapımcısı Richard Keddie'yi The Sydney Morning Herald'ın yorum ve görüşler sayfasında eleştiri yazmaya itmişti:

Sanat, Martin Bryant filmini haklı çıkarmaz... Martin Bryant hakkındaki filmin tamamen sorumsuz olduğunu ve durdurulması gerektiğini düşünüyorum.

"HABERDAR OLMAYAN NESİLLER VAR"

Katliamın meydana geldiği Tazmanya'da yaşayan Kurzel, yakın zamanda AFP'ye verdiği röportajda filmini savundu ve haber ajansına "Port Arthur'dan haberdar olmayan nesiller var" dedi.

Yönetmen, "Neden bu kadar çok hararetlendiğimizi ve bazılarının bu olay hakkında film yapılmasından neden bu kadar rahatsız olduğunu anlıyorum. Ama böyle bir karakterin silah dükkanına girip olta gibi yarı otomatik silahlar alabilmesinin katıksız abesliği yüzünden bu filmi yaptık." dedi.


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