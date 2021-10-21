Kültür & Sanat Cannes'da ödül kazanan Feathers filmi Mısır'da tartışma konusu oldu

Cannes'da ödül kazanan Feathers filmi Mısır'da tartışma konusu oldu

Kültür & Sanat

Cannes'da ödül kazanan Feathers filmi Mısır'da tartışma konusu oldu

Mısır'da uluslararası alanda iki ödül kazanan Feathers (Tüyler) isimli film, ülkeyi kötülediği gerekçesiyle tartışmalara neden oldu.

21 Ekim 2021, Perşembe 14:33 Son Güncelleme:
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Mısırlı bazı gazeteci ve sanatçılar, Cannes Film Festivali'nden iki ödül alan Feathers (Tüyler) filmi ülkeyi kötüleyen sahneleri bulunduğu gerekçesiyle tepki gösterdi. Devlete ait El-Ahbar gazetesinin haberine göre, filmin pazar günü Mısır'ın doğusundaki El-Guna Film Festivali'ndeki gösterimi sırasında ülkenin önde gelen sanatçılarından Şerif Munir, Ahmed Rızk ve Eşref Abdulbaki, gerçek Mısır'ı yansıtmayan sahneleri olduğu tepkisiyle salonu terk etti.

Filmin yapımcısı ve Kültür Bakanlığı'na bağlı Kahire Uluslararası Film Festivali'nin Başkanı Muhammed Hıfzi ise salon dışında bu kişilerle tartışmaya girerek, filmdeki yoksulluk sahnelerinin Mısır'a zarar vermediğini savundu.

MISIRLI KADINLARI KÖTÜLÜYOR

Film, sosyal medyada da açılan hashtag'lerle eleştirenler ve destekleyenler arasında tartışma konusu oldu. Mısırlı gazeteci Ahmed Musa da televizyon programı sırasında, "Film, Mısır'ı ve Mısırlı kadınları kötülüyor" dedi.

"ÜLKEYİ KÖTÜLEMEK İSTEMEDİM"

Filmin yönetmeni Ömer ez-Zuhayri, dün düzenlediği basın toplantısında tüm görüşlere saygılı olduğunu ancak Mısır'ı da kötülemek istemediğini söyledi.

Kaynak: NTV

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