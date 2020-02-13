Canon EOS R5 duyuruldu: 8K video kayıt

8K video ve başka ürünlerde bulunmadığı belirtilen eşsiz görüntü sabitleme özelliklerinin yanı sıra yüksek hız ve çözünürlük olanakları Canon EOS R5’te mevcut durumda. Canon, bu makinenin düğün fotoğrafçılığından vahşi yaşam fotoğrafçılığına kadar tüm profesyoneller için ideal bir seçenek olduğunun altını çiziyor. Hız ve çözünürlükte yeni standartların belirlendiğini ve hareketli karelerin net yakalanmasında yeni bir sayfa açıldığı da Canon’un belirttiği unsurlar arasında yer alıyor.

Canon’un belirttiğine göre, muhteşem video ve fotoğraf içerikleri yaratmak isteyenler için EOS R5 ideal bir seçenek teşkil ediyor. Sinema filmi kalitesinde, 8K çözünürlüklü video çekebilen EOS R5, hareketli unsurları yüksek kaliteyle yakalayabiliyor. Canon EOS R5, mevcut 4K endüstri standardının dört katı çözünürlük sunarak içerik yapımcılarının 8K çözünürlükte çekim yapmasını mümkün kılıyor.

Canon, şimdiye kadar görüntü sabitlemeyi kamera gövdesine yerleştiriyordu. Bunun lens tabanlı sabitlemeye göre daha iyi olduğunu iddia ediyordu. Ancak bu durum değişmiş gibi görünüyor. Canon’un yeni duyurduğu IBIS adlı sistem, lens sabitleme sistemiyle birlikte çalışacak. Tabii ki, bunun için yeni duyurulan RF 24-105mm f/4-7.1 IS STM gibi görüntü sabitleme özellikli bir lense sahip olmak gerekiyor.

Canon kamera sensörünün özellikleri hakkında bilgi vermedi. Ancak bunun 45MP tam kare sensör olduğu belirtiliyor.

Üzerinde önemle durulan “olağanüstü” görüntü sabitleme teknolojisi ve tamamen yeni RF lensleri ile fotoğraf ve video tutkunlarının ilgisini çekeceği kaydedilen EOS R5, mekanik deklanşörle 12 kare/sn ve elektronik deklanşörle 20 kare/sn hızlarda sabit görüntü çekimi yapabiliyor. Böylelikle çekim koşulu ne olursa olsun, bulanık olmayan net fotoğraf ve videoların elde edilmesine yardımcı oluyor.

EOS R5, çekilen tüm fotoğraf ve videolar image.canon bulut platformuna otomatik aktarılarak her yerde istenilen cihazdan görüntülenmesini sağlıyor. Otomatik görüntü transferi, tüm görüntülerin hareket halindeyken bile diğer tüm cihazlardan anında görüntülenmesini kolaylaştırıyor.

Canon’un EOS R5 ile ilgili daha fazla bilgiyi ne zaman açıklayacağı bilinmiyor. Ancak 27 Şubat’ta düzenlenecek CP+ fotoğrafçılık etkinliği en önemli aday konumunda bulunuyor. Makinenin Temmuz 2020’de çıkacağı da konuşulanlar arasında.