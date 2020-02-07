Canon EOS RP inceleme - Sokak fotoğrafçılığı için uygun fiyatlı makine
Canon’un uygun fiyata tam kare sensörlü aynasız fotoğraf makinesi arayanlar için tasarladığı EOS RP modelini sizler için detaylı bir şekilde inceliyoruz.
07 Şubat 2020, Cuma 17:54 Son Güncelleme:
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Onur Binay/posta.com.tr
Canon EOS RP, şirketin ikinci tam kare aynasız fotoğraf makinesi. EOS R konusunda piyasada hala ayrılıklar söz konusu olsa da EOS RP, cazip bir fiyatla rakip markaların satışlarını agresif bir şekilde bölüyor. Paket içinde mevcut olan tüm Canon EF lenslerini kullanmanıza izin veren bir adaptör bile var.
Bazıları üst düzey ve abisi olan EOS R'ın pazara geldiğini görmekten hayal kırıklığına uğramış olsa da, Canon'un bakış açısından, “giriş düzeyinde” bir şey başlatmak muhtemelen çok daha ticari bir anlam ifade ediyor. RP de zaten giriş seviye bir model. Kamera yolcululuğunun başında olan bir insan için EOS RP, uzun vadede ihtiyaçları fazlasıyla karşılayabilir.
Canon, 6D serisi DSLR fotoğraf makineleriyle yeni ve tam kareye hitap ediyor ve en sonuncu modeli 6D Mark II. Aynasızlar daha yaygın hale geldikçe, tam kareye atlamayı düşünenlerin sayısı da giderek artıyor.
24-105mm lensle Canon EOS RP’yi piyasada yaklaşık 13 bin TL’ye bulabilirsiniz.
ARTILARI
İyi fiyat
Küçük ve hafif (tam kare için)
Eski lensleriniz için birlikte gelen adaptör
EKSİLERİ
Küçük vücut dengesiz hissedebilir
4K video sınırlamaları
Hava sızdırmazlığı yok
Canon EOS RP temel özellikleri:
26.2MP Tam Kare CMOS Sensör
DIGIC 8 Görüntü İşlemcisi
UHD 4K ve Full HD 1080 Video
2.36m-Dot OLED Elektronik Vizör
3 ″ 1.04m-Dot Değişken Açılı Dokunmatik Ekran LCD
Çift Piksel CMOS AF, 4779 AF Noktaları
ISO 100-40000, 5 fps'ye kadar Çekim
Wi-Fi ve Bluetooth Bağlantısı