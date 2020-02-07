Onur Binay/posta.com.tr

Canon EOS RP, şirketin ikinci tam kare aynasız fotoğraf makinesi. EOS R konusunda piyasada hala ayrılıklar söz konusu olsa da EOS RP, cazip bir fiyatla rakip markaların satışlarını agresif bir şekilde bölüyor. Paket içinde mevcut olan tüm Canon EF lenslerini kullanmanıza izin veren bir adaptör bile var.

Bazıları üst düzey ve abisi olan EOS R'ın pazara geldiğini görmekten hayal kırıklığına uğramış olsa da, Canon'un bakış açısından, “giriş düzeyinde” bir şey başlatmak muhtemelen çok daha ticari bir anlam ifade ediyor. RP de zaten giriş seviye bir model. Kamera yolcululuğunun başında olan bir insan için EOS RP, uzun vadede ihtiyaçları fazlasıyla karşılayabilir.

Canon, 6D serisi DSLR fotoğraf makineleriyle yeni ve tam kareye hitap ediyor ve en sonuncu modeli 6D Mark II. Aynasızlar daha yaygın hale geldikçe, tam kareye atlamayı düşünenlerin sayısı da giderek artıyor.

24-105mm lensle Canon EOS RP’yi piyasada yaklaşık 13 bin TL’ye bulabilirsiniz.

ARTILARI

İyi fiyat

Küçük ve hafif (tam kare için)

Eski lensleriniz için birlikte gelen adaptör





EKSİLERİ

Küçük vücut dengesiz hissedebilir

4K video sınırlamaları

Hava sızdırmazlığı yok





Canon EOS RP temel özellikleri:





26.2MP Tam Kare CMOS Sensör

DIGIC 8 Görüntü İşlemcisi

UHD 4K ve Full HD 1080 Video

2.36m-Dot OLED Elektronik Vizör

3 ″ 1.04m-Dot Değişken Açılı Dokunmatik Ekran LCD

Çift Piksel CMOS AF, 4779 AF Noktaları

ISO 100-40000, 5 fps'ye kadar Çekim

Wi-Fi ve Bluetooth Bağlantısı