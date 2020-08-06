Maze Ransomware destekçileri görünüşe göre Canon'a düzenledikleri siber saldırıda yaklaşık 10 TB veri ele geçirdi. Bilgisayar korsanları, Bleeping Computer tarafından sorulduğunda bunu açıkladı. Japon şirketi birkaç sistemin başarısız olduğunu bildirdi ve kullanıcıları çevrimiçi depolama hizmeti hakkında olası veri kaybı konusunda uyardı.

Canon'dan bu güvenlik olayıyla ilgili resmi bir onay hala gelmedi. Maze’in sunuculardaki verileri kilitlediği ve bunun için Canon’a para teklif ettiği iddia ediliyor.

Bunların yanı sıra Microsoft Teams’in şirket çalışanlarına açık olmadığı belirtildi. Canon USA'nın web sitesi de kapalıydı.

Korsanların fidye talebinin bir kısmını internette gösterdiği söyleniyor. Siber suçluların sunuculardaki tüm dosyaları, belgeleri, fotoğrafları ve veri tabanlarını şifrelediklerini ve bu gizli bilgilerin bir kısmının önceden kendi sunucularına kopyalandıkları iddia ediliyor. Ayrıca Canon’la iletişime geçmek için üç günlük süre tanınmış. En geç yedi gün sonra toplanan tüm veriler herkese açık hale getirilecek.

Bilgisayar korsanları, saldırıları hakkında daha fazla ayrıntı vermedi. Ayrıca Canon'un ağına ve dosyaların çalınmasına ilişkin herhangi bir kanıt da sunmadılar.







