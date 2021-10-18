Canon Amerika, bazı yazıcılarının mürekkep bittiğinde tarayıcı veya faks özelliğinin kullanımına izin vermemesi nedeniyle dava edildi. David Leacraft adlı müşteri aldatıldığı gerekesiyle şirketi mahkemeye verdi.

Leacraft, Canon'un Pixma MG6320 yazıcısını kullanırken, "hepsi bir arada" makinenin, yazıcının mürekkebi biterse belgeleri taramayı veya fakslamayı devre dışı bıraktığını gördü.

Tarama veya faks gerçekleştirmek için mürekkep gerekli olmadığından, cihazda mürekkep olmasa bile yazıcı özellikleri çalışmaya devam etmeli. Kullanıcı da doğal olarak cihazın mürekkebi bitse bile bu işlevlerin çalışmaya devam etmesi gerektiğini söylüyor.

Yapılan şikayette " Davacı, Leacraft belgeleri taramak için yazıcıda mürekkep bulundurması gerektiğini bilseydi cihazı satın almazdı veya bunun için o kadar çok para ödemezdi" ifadelerine yer verildi.

Müşteriler bu sorunla ilgili 2016'dan beri Canon ile iletişime geçiyor. Destek ekibi onlara, yazıcının tüm özelliklerinin kullanılabilmesi için mürekkebin gerekli olduğu yanıtını veriyor.

Davacı, Canon'un bunu sadece kartuş satışı yoluyla kârını artırmak için yaptığına inanıyor.



