Cansel Elçin: Nafakamı ödeyemezsem striptiz yaparım

Cansel Elçin, Hello Dergisi’ne verdiği röportajda, "nafakamı ödeyemez hale gelirsem striptiz yaparım" dedi

25 Ekim 2019, Cuma 07:33 Son Güncelleme:
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Cansel Elçin: Nafakamı ödeyemezsem striptiz yaparım

Cansel Elçin bir striptizciyi oynadığı ‘Çıplak Vatandaşlar’ oyunu öncesinde üstü çıplak fotoğraflar çektirmiş, pozlarıyla sosyal medyayı sallamıştı.

'Parasız kalan erkek itibarsızlaşır'

Cansel Elçin, Hello Dergisi’ne verdiği röportajda şunları söyledi:

“Ben de oyundaki adam gibi çocuğumu göremez, nafakamı ödeyemez hale gelirsem striptiz yaparım. Parasız kalan erkek itibarsızlaşır. Bu da çok güç bir durum.”


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