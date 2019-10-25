Cansel Elçin: Nafakamı ödeyemezsem striptiz yaparım

Cansel Elçin bir striptizciyi oynadığı ‘Çıplak Vatandaşlar’ oyunu öncesinde üstü çıplak fotoğraflar çektirmiş, pozlarıyla sosyal medyayı sallamıştı.

'Parasız kalan erkek itibarsızlaşır'

Cansel Elçin, Hello Dergisi’ne verdiği röportajda şunları söyledi:

“Ben de oyundaki adam gibi çocuğumu göremez, nafakamı ödeyemez hale gelirsem striptiz yaparım. Parasız kalan erkek itibarsızlaşır. Bu da çok güç bir durum.”





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