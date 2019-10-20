Cansel Elçin: Soyunmak zor değil

Cansel Elçin 26 Ekim’de galası yapılacak ‘Çıplak Vatandaşlar’ adlı oyunda bir striptizciyi canlandıracak.

Hürriyet’e verdiği röportajda üstü çıplak objektif karşısına geçen oyuncunun bu imajı sosyal medyayı salladı.









Cansel Elçin “Bir aktörsen soyunmak aynı giyinmek gibidir. Zor değil. Çıplak kalmak da bir kostüm” dedi.

Cansel Elçin “Sevgiliniz Tuğçe Bayat bu pozlara ve oyunda soyunacak olmanıza nasıl bakıyor?” sorusunu da şöyle cevapladı:

“Beni ilk destekleyen oydu. Çok güçlü bir kadın. Tuğçe’yi bu yüzden seviyorum.”









Şirin Sever: Cansel tiyatroda pek cesur!

POSTA yazarı Şirin Sever, köşesinde bu konuyla ilgili şunları yazdı:

"Bugüne kadar başrolünde oynadığı TV dizileri ile büyük beğeni kazanan Cansel Elçin, uzun zamandır tiyatroya yatırım yapıyor.

Üstelik oldukça cesur oyunlar sahneliyor.

Geçen sezon ‘Closer’ oyunuyla çok konuşuldu, bu sene de ‘Çıplak Vatandaşlar’ ile adından söz ettirecek belli ki...

Çünkü yeni oyunda, özelleştirildiği için kapanan bir fabrikanın işçileri, geçinmek için striptiz yapacak.

Cansel de soyunan işçilerden biri!









Merak ediyorum çünkü bu ülkede jön dediğimiz adamlar ters köşe rollere evet demez, riskli rollere ‘soyunmaz’.

Bakalım Cansel Elçin sahnede neler yapacak?

Oyun, 26 ve 30 Ekim’de Uniq Hall Sahnesi’nde olacak.

İzleyince detayları yazarım."