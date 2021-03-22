Magazin Cansel Elçin ve eşi Zeynep Tuğçe Bayat'ın kar romantizmi

Cansel Elçin ve eşi Zeynep Tuğçe Bayat'ın kar romantizmi

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Cansel Elçin ve eşi Zeynep Tuğçe Bayat'ın kar romantizmi

2 yıl aşk yaşadıktan sonra Ağustos 2020’de nikah masasına oturan Cansel Elçin ve eşi Zeynep Tuğçe Bayat, karda aşk perçinledi.

22 Mart 2021, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Oyuncu çift Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, 2 yıl aşk yaşadıktan sonra Ağustos 2020’de nikah masasına oturmuştu. O dönem Ege’de kısa bir tatil yapsalar da esas balayı için geçen ay Meksika’ya gitmişlerdi. Romantizm dolu bir seyahatin ardından hız kesmeyen çift bu kez de Bolu-Kartalkaya’da aşk perçinledi.

'HAYAT BOYU BERABER OLACAĞIMIZI BİLİYORUZ'

“Kar, doğanın incisidir. Tüm zarafetiyle misafir gibi gelir ve sessizce gider, vedası da zariftir. Ne güzel ki bu anı beraber yaşadık” diyen Elçin eşiyle giyinip süslenip, karlar üstünde romantik pozlar verdi. Oyuncu daha önce de “Birlikte çok yolculuk yaptık. Badireler atlattık. Birini tatilde ve zor durumda kalınca çok iyi tanırsın. Hayat boyu beraber olacağımızı biliyoruz” diye konuşmuştu.

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