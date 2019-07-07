Kazandığı parayı tiyatroya yatıran ünlüler kervanına Cansel Elçin de katıldı.

Oyuncu, dört yıl önce kurduğu Kiproko Film'le artık projelerinde tiyatro oyunlarına da yer verecek. Elçin, yaklaşık 1 milyon TL'yi gözden çıkararak, eserleri izleyiciyle buluşturacak. Oyuncu, bir striptizciyi canlandıracağı 'Çıplak Vatandaşlar' projesini de yapım şirketiyle sahneleyecek.

Yurt dışında fenomen olan iki projeyi Türkçe'ye uyarlamayı düşünen Elçin'in, araştırmaları devam ediyor.

Bundan sonra dizi ve sinema sektöründen kazanacağı paraları gayrimenkul yerine, tiyatroya yatıracak oyuncunun, ilerleyen zamanlarda ise dev bir sahne kurmayı hedeflediği de konuşulanlar arasında...

Elçin'e arkadaşlarının da destek verdiği öğrenildi. (Milliyet)