Cansen Yeni Kut: Sanki Burak'la doğmuşum
Estetik Doktoru Cansen Yeni Kut ile popçu Burak Kut, 2009’da evlenmişti. Çift 2011’de de kızları Aden’i kucaklarına almıştı. Cansen Yeni Kut, Şamdan Plus dergisine röportaj verdi. İlginç açıklamalar yaptı...
- “Evliliğimizin 10’uncu yılındayız, her şey çok iyi gidiyor.”
- “5 yıl önce ‘Liseli aşıklar gibiyiz’ demiştim. Şimdi ise ayakları yere daha sağlam bir ilişkimiz var. Heyecanlar azalıyor ama sevgi daha köklü bir hale geliyor.”
- “Bazen ‘Burak’tan önce hayatımda başka bir şey var mıydı?’ diye düşünüyorum. Sanki onunla doğmuşum.”
'SERT OLAN TARAF BENİM'
- “Naif ve duygusal görünürüm ama aslında sert olan taraf benim. Burak ile en çok duygularımız konusunda çatışırız“
- “İkinci çocuğu düşünmüyoruz, evde son sözü Aden söyler.“
- “Kırıldıysam tolere etmek, sineye çekmek, görmezden gelmek gibi şeylerim yoktur.”
**Cansen Yeni Kut, eşi Burak Kut’un kızları Aden ile arkadaş gibi olduğunu söylüyor.