Cansen Yeni Kut: Sanki Burak'la doğmuşum Estetik Doktoru Cansen Yeni Kut ile popçu Burak Kut, 2009’da evlenmişti. Çift 2011’de de kızları Aden’i kucaklarına almıştı. Cansen Yeni Kut, Şamdan Plus dergisine röportaj verdi. İlginç açıklamalar yaptı...