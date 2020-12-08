Geçtiğimiz gün İbrahim Tatlıses’in sunduğu 'İbo Show' programına konuk olan Gonca Vuslateri, giydiği kırmızı ceket nedeniyle yıllar önce yine aynı programa katılan Cansever’e benzetilmişti. UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan 'Lerzan’la Çok Mutlu' programının canlı yayınına katılan Cansever, “Benimle dalga mı geçildi? Yoksa bilerek mi o kıyafeti giydi? Onu anlamış değilim” ifadelerini kullandı.

'Hakan, Gonca Vuslateri sanıyordu içinden Cansever çıktı'

Aynı zamanda Cansever; Hakan Altun ile birliktelik yaşayan Gonca Vuslateri’nin, katıldığı 'İbo Show’daki “Hakan, Gonca Vuslateri sanıyordu içinden Cansever çıktı” sözlerine de çok kırıldığını ifade etti.

Cansever de yıllar önce 'İbo Show' programına katıldığında kırmızı ceket giymişti.











