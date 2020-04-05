Cansın Çekili: İyileşmek için çok çabalıyorum!

Covid-19'a yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran Çekili, “20 gündür bronşit ve alerjiyle uğraştığımı zannederken geçen hafta hastanede yapılan test sonucum pozitif çıktı. Sağlık çalışanlarının himayesinde evime dönerek ilaç tedavisine başladım" demişti.

Tedavisi devam eden 31 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden mesaj atan hayranlarına teşekkür etti.

Çekili, “O kadar çok mesaj alıyorum ki nasıl olduğum ile ilgili, hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim" dedi.

'Sosyal mesafeyi evde yaşadığınız kişilerle de koruyun'

Sağlık durumu hakkında da bilgi veren oyuncu, "Süreç devam ediyor ve ben iyi olmak için inanın çok çabalıyorum. Lütfen evden gerekmedikçe çıkmayın ve sosyal mesafeyi evde yaşadığınız kişilerle de koruyun. Gerçekten çok ama çok önemli. Sevgiler” ifadelerini kulandı.





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