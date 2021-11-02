Türkiye Cansız bedeni ağaçta bulundu! Genç adamın katili arkadaşı çıktı

Cansız bedeni ağaçta bulundu! Genç adamın katili arkadaşı çıktı

Türkiye

Cansız bedeni ağaçta bulundu! Genç adamın katili arkadaşı çıktı

Aydın'da cansız bedeni zeytin ağacına asılı bulunan inşaat ustası Erkan Koldaş'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden arkadaşı aralarında çıkan tartışma sonrası Koldaş'ı öldürüp intihar süsü vermek için ağaca astığını söyledi.

02 Kasım 2021, Salı 11:39 Son Güncelleme:
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Mimar Sinan Mahallesi'ndeki arazide, 25 Ekim günü saat 08.30 sıralarında, Erkan Koldaş’ın zeytin ağacına asılı cesedi bulundu. Vücudunda darp izlerine rastlanan, giysilerinde yırtık olan Koldaş’ın ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri, çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, görüntülerden yola çıkarak Koldaş gibi inşaat ustası olan arkadaşı B.Z.'yi, şüpheli olarak 30 Ekim'de gözaltına aldı.

HAREKETSİZ KALANA KADAR BOĞAZINI SIKMIŞ

B.Z., polisteki sorgusunda suçunu itiraf etti. B.Z., ifadesinde, cinayeti soğukkanlılıkla anlatıp, "Erkan Koldaş ile aramızda alacak meselesinden tartışma yaşandı. Boğuşma sırasında kendisini ittim. Yere düştü, kriz geçirdi. Ben öldüğünü ya da bayıldığını sandım. Başka bir yere götürmek için aracımın bagajına koydum. Bagaja koyduğumda kendine geldi. Daha önce buluştuğumuz metruk bir ev vardı. O eve gitmesini söyledim. Tekrar buluştuk. Elinde iple geldi. Yine boğuştuk. İpi elinden aldım. Hareketsiz kalıncaya kadar iple boğazına dolayıp, sıktım. Daha sonra cesedi aracımın bagajına koydum. Cesetten kurtulmak için Mimar Sinan Mahallesi'ndeki zeytinlik alana gittim, orada ağaca astım" dedi.

Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen B.Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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