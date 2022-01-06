Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesinde yaşayan 23 yaşındaki Batuhan Yiğit, 6 gün önce ailesine “Arkadaşlarıma gidiyorum” diyerek evden ayrıldı. Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik Bölümü’nden mezun olan ve kısa süre önce İstanbul’a ataması yapılan Yiğit'e ulaşamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. 6 gün boyunca arama çalışmalarını sürdüren aile, Motosikletli Polis Timleri ile beraber kayıp oğullarını Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi’nde bulunan 100. Yıl Atatürk Ormanının içerisinden geçen dere yatağında boğazı kesilmiş halde ölü buldu.

Acı haber üzerine çok sayıda ekibin sevk edildiği olay yerinde sinir krizi geçiren aile üyeleri, ayakta durmakta güçlük çekti.





GERİYE ÇANTASINDA BIRAKTIĞI NOT KALDI

Genç hemşire Yiğit'in şüpheli ölümünün intihar mı yoksa cinayete mi olduğunun anlaşılması için Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmada Yiğit'in çantasından "Ölümünden hiç kimse sorumlu değildir" yazılı not çıktı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yapılan otopsi de, ölümünce şüpheli bir duruma rastlanılamadığı ve genç sağlıkçının intihar ettiğinin kesinleştiği bildirildi.

Yiğit'in falçata ile boğazı ile bileğini kestiği, ancak bu kesiklerin hayati tehlike arz etmeyecek şekilde olduğu, 23 yaşındaki hemşirenin uzun süre boyunca aşırı kan kaybetmiş olması sonucu hayatını kaybettiği raporda yer aldı. Cenazesi bugün toprağa verilecek olan Yiğit'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Eren Elyesa Polat DENİZLİ (İHA)







