Türkiye Cansız bedeni bulunan doktor Uğur Tolun'un ölümüyle ilgili detay ortaya çıktı

Cansız bedeni bulunan doktor Uğur Tolun'un ölümüyle ilgili detay ortaya çıktı

Türkiye

Cansız bedeni bulunan doktor Uğur Tolun'un ölümüyle ilgili detay ortaya çıktı

Kocaeli'de kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Doktor Uğur Tolun'un otopsi raporu çıktı. Kazada, doktorun boynunun kırılması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Tolon'un geçen yıl beyin kanaması geçirmesi nedeniyle ameliyat olduğu, aracı kullanırken nöbet geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.

20 Ocak 2021, Çarşamba 16:21 Son Güncelleme:
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Doktor Uğur Tolun'un (51) Kocaeli'de kaybolduktan 5 gün sonra bulunmuştu. Doktor Tolun için hazırlanan otopsi raporunda kazada boynunun kırılması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Tolon'un geçen yıl beyin kanaması geçirmesi nedeniyle ameliyat olduğu, aracı kullanırken nöbet geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor. Öte yandan Tolun'un cenazesi, memleketi İzmir'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kaybolduktan 5 gün sonra menfeze düşen aracında ölü bulunan Doktor Uğur Tolun'un (51), kazada boynunun kırılması sonucu öldüğü belirlendi.

Başiskele ilçesinde özel bir hastanede görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Uğur Tolun, 13 Ocak günü Kartepe'de bulunan evinden çıktı. Uğur Tolun'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Uğur Tolun'un kamyoneti ile Kartepe bölgesine gittiği düşünülerek bu bölgede arama yapıldı. Önceki gün dağda aramalar devam ederken, Uğur Tolun'un evinin yakınlarına da bakıldı. Ekipler, Uğur Tolun'un evine yaklaşık 300 metre uzaklıkta demir yolunun altından geçen menfeze düşen kamyonetini buldu. Ters dönen araçta bulunan Uğur Tolun'un öldüğü belirlendi.

Yapılan ön otopside Uğur Tolun'un trafik kazasına bağlı boyun travması sonucu öldüğü belirlendi. Doktor Uğur Tolun'un geçen yıl beyin kanaması geçirmesi nedeniyle ameliyat olduğu, tedavisi nedeniyle özel hastanede görevine başlamadığı ve aracı kullanırken nöbet geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde de duruldu.

İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı 

Kocaeli'nde, evinin yakınındaki su kanalında ters dönmüş aracında ölü bulunan doktor Uğur Tolun'un cenazesi, memleketi İzmir'de toprağa verildi.

Bornova ilçesindeki Hacılarkırı Mezarlığında düzenlenen cenaze töreninde kızı Julide Tolun, babasının tabutuna Fenerbahçe bayrağı ile çiçek bıraktı.

Annesi Fadime Tolun da cenaze namazının ardından oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Cenazeye Tolun'un ağabeyi Ufuk, kız kardeşi Pınar Tolun, ayrıldığı eşi Gaye Ayber ile yakınları da katıldı.

Uğur Tolun'un cenazesi Hacılarkırı Mezarlığında defnedildi.

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