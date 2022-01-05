Türkiye Cansız bedeni otomobilde yüzü bezle sarılı halde bulunmuştu! Sır perdesi aralandı...

Cansız bedeni otomobilde yüzü bezle sarılı halde bulunmuştu! Sır perdesi aralandı...

Türkiye

Cansız bedeni otomobilde yüzü bezle sarılı halde bulunmuştu! Sır perdesi aralandı...

İzmir'de sokak ortasında otomobilin içinde yüzü bezle sarılı bir halde cansız bedeni bulunan İbrahim Kırık'ın 2 arkadaşı ile birlikte bir iş yerini kurşunladıkları, iş yeri sahibinin açtığı karşı ateşte başından vurulduğu ortaya çıktı. İki arkadaşının İbrahim Kırık’ı, otomobilde bırakıp, kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

05 Ocak 2022, Çarşamba 11:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bayraklı ilçesi Alpagut Mahallesi 1620/59 Sokak'ta oturanlar 3 Ocak günü saat 03.00 sıralarında bir otomobilin hızlı bir şekilde sokağa girdiğini, içinden inen 2 kişinin kaçtığını gördü. Durumdan şüphelenen vatandaşlar, polise haber verdi. Adrese sevk edilen polis ekipleri, aracın arka koltuğunda bir kişiyi yüzü bezle sarılı hareketsiz yatarken buldu. Başından tabancayla vurulduğu belirlenen kişi için sağlık ekibi çağrıldı. Gelen sağlık ekibi, İbrahim Kırık (20) olduğu tespit edilen kişinin öldüğünü belirledi. Ön ve arka plakası sökülen otomobilde 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Yapılan araştırmada otomobilinin plakasının 35 ASL 183 olduğu saptandı. 



POLİS DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRDÜ

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, otomobili bırakarak kaçan 2 şüphelinin bir eve girdiğini belirledi. Adrese baskın düzenleyen ekipler, O.F., A.E., A.A. ve M.B.'yi gözaltına aldı. Sorgulanan şüphelilerden O.F. ve A.E., kullandıkları 35 ASL 183 plakalı aracın plakalarını söküp 1620/20 Sokak’a gittiklerini, burada husumetli oldukları kişinin iş yerini kurşunladıklarını, iş yeri sahibinin karşı ateşinde İbrahim Kırık'ın vurulduğunu söyledi. Kaçıp çıkmaz sokağa girince de otomobili terk edip, arkadaşları A.A. ve M.B.'nin yanına geldiklerini söyledi. Ayrıca, şüpheli O.F.'nin olay günü kullandığı değerlendirilen bir tabanca ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

O.F. ve A.E.'nin ifadeleri üzerine ekipler, kurşunlanan iş yerinin sahibi Y.K. ile arkadaşı olduğu ileri sürülen M.A.'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Y.K. ve M.A. tutuklandı, O.F. ve A.E. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bu arada, O.F. ve A.E.'nin, otomobili terk edip kaçtıkları anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)

İlgili Haberler
İzmir'de korkunç olay! Ağzı ve yüzü bezle kapatılmış


Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Seçmen profili
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Sabih Kanadoğlu 367’yi nasıl icat etti?
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Avrupa ve ABD’ye ihracat rekoru
Hakan Çelik
Murat Çelik
Güncel sorular
Murat Çelik
Banu Şen
İlklerin şehri: Uşak
Banu Şen
Şirin Sever
Yeni yıla gayet pozitif ve karantinada girdim
Şirin Sever
Erkut Can
Kararım kesin, dediklerimi demeyeceğim
Erkut Can
Murat Gülderen
Metaverse gözlükleri
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yasaklı ırk köpekler ömür boyu burada yaşayacak! 'Yapabileceğimiz bir şey yok'