Türkiye Cansız bedeni su kuyusunda bulunmuştu! O kişiler serbest kaldı

Cansız bedeni su kuyusunda bulunmuştu! O kişiler serbest kaldı

Türkiye

Cansız bedeni su kuyusunda bulunmuştu! O kişiler serbest kaldı

Bartın'da su kuyusunda ölü bulunan Songül Sarı'nın (31) ölümünden sorumluğu tuttuğu babası E.S. ile kardeşleri İ.S. ve Ü.S., adliyeye sevk edildi. Kardeşler, savcılıktaki ifadelerinin ardından babaları ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

01 Aralık 2021, Çarşamba 13:49 Son Güncelleme:
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Gecen Mahallesi'nde yaşayan Songül Sarı'dan pazar günü öğle saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha Haber alınamadı. Ailesi, polise ihbarda bulunurken çevrede de arama yaptı. Aile, evlerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta olan Daşboğazı mevkisindeki bahçede 6 metre derinliğinde su kuyusunda Songül Sarı'nın cansız bedenini buldu.


Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kuyunun girişine kalemle yazı yazıldığını tespit etti. Songül Sarı'nın duvara kalemle babası E.S., kardeşleri İ.S. ile Ü.S.’nin isimlerini yazdığı ve ölümünden sorumlu tuttuğu belirtildi. Bunun üzerine baba ve çocukları, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından baba ve 2 çocuğu, adliyeye sevk edildi. Kardeşler İ.S. ve Ü.S., savcılıkta ifadelerinin ardından serbest kalırken, baba E.S. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ayhan ACAR/ BARTIN (DHA)

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