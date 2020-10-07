Bu akşam Kanal D ekranlarında ilk bölümü ile seyircisiyle buluşan Sadakatsiz reytinglerde sınırları zorlayacağa benziyor. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un bulunduğu dizinin oyuncu kadrosunda Melis Sezen, Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç, Bekir Hakan Uyanık ve Selin Aydınlıoğlu gibi isimler var.

Asya Arslan (Cansu Dere):

Yalana tahammülü yok

Anne ve babasını çok erken kaybeden Asya, 30’lu yaşlarının ortasında, iç hastalıkları alanında ihtisas yapmış başarılı bir doçent doktor. Hayatta derin bir yalnızlık içinde olan Asya Volkan’a ait her şeyi “kendisinin” diye benimsemiş. Yalana tahammülü olmayan Asya'nın hayattaki en kıymetli varlığı oğlu Ali; her şeyi göze alabilir ama ondan ayrılamaz.

Volkan Arslan (Caner Cindoruk):

Oğlu Ali en kıymetlisi

Volkan ise 40 yaşında bir iç mimar. Kadınların parmakla gösterdiği harika bir eş, harika bir baba ilk bakışta. Kendine güvenen, tatlı diliyle yılanı deliğinden çıkarabilen, sempatik ve etrafındaki insanların hayran olduğu, saygı duydukları bir adam. Volkan için de oğlu Ali çok kıymetli.

Derin Güçlü (Melis Sezen):

Enerjik ve hırslı

24 yaşında son derece enerjik ve hırslı bir kişilik olan Derin yurtdışında moda tasarımını bitirmiş. Zaman zaman göklerde zaman zaman diplerde gezen karmaşık bir yapısı var. Fazlasıyla sıcak, enerjik, açık sözlü, eğlenmeyi seven, kıpır kıpır genç bir kadın. Bir atölyesi var ve orada tasarım yapıp, fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşıp satışını yapıyor.

Her şey sarı bir saç teli ile başlıyor!

Cansu Dere'nin hayat verdiği Asya başarılı bir doktor. Caner Cindoruk ise Asya'nın eşi Volkan karakterine hayat veriyor. Mutlu bir evlilikleri olan çiftin Ali adında bir de oğulları bulunuyor. Ali karakterine de Alp Akar hayat veriyor. Asya'nın eşi Volkan'ın atkısında gördüğü sarı saç teliyle başlıyor Sadakatsiz. Sarı saç telinin peşine düşen Asya'yı neler bekliyor hep birlikte izleyip göreceğiz.

Twitter'ın gündeminde!

Sadakatsiz ilk bölümü ile Twitter'da gündeme birinci sıradan hızlı bir giriş yaparken bir süredir herhangi bir dizide rol almayan Cansu Dere de performansı ve güzelliğiyle Twitter'a damgasını vurdu. Ama Cansu Dere'nin Twitter'da çok konuşulmasının Sadakatsiz dizisindeki performansından daha ötesi var tabii. Ezel adlı diziyi izleyenler hemen hatırlayacaktır.

Dizinin konusunu hatırlayalım:

Ömer bir tamirhanede çalışıyordu. Eyşan diye bir kızı sevdi. Onunla evlenecek, kenar mahallesinde mutlu mesut yaşayacaktı. O umutla askere gitti. Döndüğünde her şey değişmişti...

Döndükten kısa bir süre sonra sevgilisi Eyşan, en iyi arkadaşı Cengiz ve abim dediği Ali, bir otelin kumarhanesini soydular, bir güvenlik görevlisini öldürdüler, suçu da Ömer'in üstüne attılar. Eyşan her şeyi hasta kardeşi Bahar için yapmıştı. Ama Ömer hiçbir zaman bunu bilmedi. Cengiz aslında Eyşan'a aşık olduğu için, Ali'yse sadece para için yapmıştı.

Ömer hapse düştü. İçeride eski bir kabadayı olan Ramiz'le tanıştı. Ramiz onun ustası, dostu, yoldaşı oldu. Bildiği her şeyi ona öğretti. Ömer, zihnini dağlayan o yakıcı soruyla, 'neden bana bunu yaptılar' la boğuştuğu 8 yılın sonra, hapishanede çıkan bir isyandan faydalanarak hapisten kaçtı. Ramiz'in yardımıyla estetik operasyon geçirdi. Yüzünü ve sesini değiştirdi. Artık ismi Ezel'di. Ramiz'in öğrettiklerini kullandı, usta bir kumarbaz olarak Ramiz'in verdiği sermayeyi ona katladı ve yeni kimliğiyle eski dostlarının karşısına çıktı. İntikam almak için.

Kalbi sızlaya sızlaya, teker teker her şeylerini aldı ellerinden. Eyşan'ı kendine aşık etti, evlendiği Cengiz'den ayırdı. Eyşan'ın kardeşi Bahar'ı kendine aşık etti. Cengiz'i hapse attırdı, Ali'nin elinden gücünü ve kumarhanesini aldı, hepsini beş parasız bıraktı. Onlara yaptığı her kötülükte, kalbi biraz daha sızladı. Çünkü Ezel, n'aparsa yapsın, bu insanları sevmekten hiçbir zaman vazgeçemedi.

Bu sırada Ramiz hapisten çıktı ve ona katıldı. Anlaşıldı ki, Ramiz'in ona yardım etmesinin başka bir sebebi daha vardı. Ramiz'in ezeli düşmanı Kenan Birkan. Kenan, Ramiz'in ailesini yok etmek, her şeyini elinden almak, yıllar önce Ramiz'in ona yaptığı esrarengiz hatanın bedelini ödetmek istiyordu. Ezel tam intikamını bitirecekken, Kenan Birkan devreye girdi. Eyşan'ın kardeşi Bahar'ı öldürdü. Ezel'in adamlarından Kamil'i öldürdü. Ezel bu sırada Eyşan'ın oğlu Can'ın aslında kendisinden olduğunu öğrendi. Onu korumak için kimliğini açıklayamadığı babası kalp krizi geçirdi. Sonunda her şey darmadağın oldu. Ezel, düşmanlarından intikamını alırken, bambaşka, istemediği bir adama dönüşmüştü.

"Eyşan", "Asya" olarak geri döndü!

Yayınlandığı dönemin en çok konuşulan ve dizi tarihinin en önemli yapımlarından biriydi Ezel. Milyonların izlediği dizi 2009 yılında başladı ve 2011 yılında final yaptı. Ramiz Dayı'nın sözleri adeta slogan oldu, bu güne kadar geldi. Ezel karakterine Kenan İmirzalıoğlu, Eyşan karakterine ise Cansu Dere hayat verdi.

Ezel'in ihanet eden Eyşan'ı, Sadakatsiz'in ihanete uğrayan Asya'sı olarak çıktı karşımıza. Eşi Volkan'ın atkısında gördüğü tek bir tel sarı saçtan şüphelenen Asya'nın intikamının hikayesini izleyeceğimiz Sadakatsiz ile ilgili Twitter mesajlarına gelince;

Dayının da dediği gibi "Şüphe tek gerçektir Eyşan".

Ömer'in hayatının içine ederken iyiydi tabi Eyşan hanım. Gün geldi devran döndü.

Cansu Dere yeni dizisinde bu sefer aldatılan taraf. Gün gelip devran döndü arkadaşlar.

Asya’daki sabır, sakin duruş takdir edilesi gerçekten. İnsan öfkeden deliye dönüyor, hayatı alt üst oluyor ama sakin sakin inceliyor, adım adım ilerliyor.

Eyşanlar yok olmaz, şekil değiştirir.

Yine güçlü kusursuz bir kadın, mükemmel bir anne, eşi tarafından pişkince aldatılır. Onun mükemmelliğini çekemeyen en yakın arkadaşı da buna göz yumar.

Cansu Dere yeni dizisinde eşinin kendisini aldattığından şüpheleniyor ve bu işin peşine düşüyor. Unutma Eyşan, Ezel'de ne diyorlardı "Şüphe tek gerçektir".

Eyşan Ömer'e yaptıklarının bedelini geç de olsa ödüyor.

Anladın mı şimdi Eyşan, Ömer'in neler yaşadığını. En yakın arkadaşları tarafından aldatılmanın ne demek olduğunu...

Benim tanıdığım Eyşan bunu onlara çok pis ödetir. Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner...

Ramiz Dayı'nın hafızalarda iz bırakan replikleri

Ezel'den bahsetmişken rahmetli Tuncel Kurtiz'le bütünleşen Ramiz Dayı'nın dilimizden düşmeyen repliklerini de hatırlayalım:

Geçmişe dönmek başka, geçmişi silmek başka. Bir kere aktı mı zamanın içinden suyun yolu değişmez.

Oysa herkes öldürür sevdiğini; kulak verin bu dediklerime...

Cesurun bakışı korkağın kılıcından keskindir yeğen!

Üzülme! Bir şey olmuyorsa ya daha iyisi olacağı için ya da gerçekten de olmaması gerektiği için olmuyordur.

Ne kadar değişirsen değiş, Nerede mutlu olduysan hep oraya çevirirsin kafanı.

Bazen öyle acır ki için değiştin sanırsın şimdi dersin. Şimdi her şeyi yapabilirim.

Ben her şeyi olan ve kaybedeceği hiç bir şey olmayan insanım.

Bu sona nasıl geldim diye soruyorsan kendine sorduğun ilk soruyu hatırlayacaksın!

Kadere inanan insan tesadüfe inanmaz. Tesadüfe inanan adamsa kaderini kendi elinde tutamaz.

Ölüm gibidir sadakat. Bir kere çizgiyi geçtin mi, geri dönüş yoktur.

Herkesin kimseye anlatamadığı gizli bir sırrı, herkesin kimseye gösteremediği gizli bir yüzü vardır yeğen...

Mesele ölmek değil dost bildiğin en güvendiğin adamın eliyle ölmekmiş mesele...

Kadere inanan insan tesadüfe inanmaz. Tesadüfe inanan adamsa kaderini kendi elinde tutamaz.

Hayatın kuralı bu ne kadar uzağa gidersen git, başladığın yere dönersin sonunda.

Bazen yaşamak için öldürmek zorundasın. Bazen yaşamak için içindeki sevgi seni öldürmeden sen onu öldürmek zorundasın.

Asya'nın aldatıldığını öğrendiği o sahne;













Sadakatsiz 2. bölüm fragmanını da bırakalım hemen:









Efsane, Kuruluş Osman'la geri döndü

Twitter gündemine damga vuran bir diğer dizi yeni sezonun ilk bölümü ile ekrana gelen Kuruluş Osman oldu. Dizinin kadrosuna dahil olan usta oyuncu Cüneyt Arkın Aksakallıların reisi rolü ile Osman Bey'in kaderini etkileyecek.

Türklerin en eski teşkilatı Aksakallılar

Aksakallılar ya da Aksaçlılar, İhtiyarlar heyeti gibi isimlerle duyduğumuz Türklerin en eski teşkilatıdır. Türklerin kaderine yön vermeye çalıştığı söylenen 'Ak sakallılar' veya 'Börü Budun' olarak biliniyor.

'Börü Budun' teşkilatının İslamiyet öncesi dönemde Çin ve komşu ülkelerde çeşitli ajanlık ve örgütlenmeler yapılması için kuruldu. Araştırmalara göre bu gizli teşkilat Göktürk hakanı Vezir Bilge Tonyukuk tarafından, İlteriş yani Kutluk Kağanın emriyle tahmini olarak 680'de kuruldu.

Karşı ordular ve milletler hakkında çeşitli ajanlar kullanarak bilgi toplamak ve sabote etmek gibi işler için kullanılan bu örgütün her dönemde ana kademesinin toplamda 50 kişiye yakın oldukları söylenmekte.

Büyük Selçuk İmparatorluğunun kurulması da 'Börü Budun' üyesi olan subaşı Dukak'a verilen emir ile oğlu zeki ve etkileyici konuşmaları ile tanınan Selçuk Bey'in budun emrine alınması sonucu gerekli Türk Kavimlerinin desteği sağlanarak baş olması sonucunda gerçekleştirilmiştir.

Türk obalarının Anadolu'ya girişini 'Börü Budun' tarafından istihbarat ağıyla donatılmış ve Bizans ordusunda moral bozucu etkenler oluşturulmuş şekilde teslim alan Sultan Muhammed Alparslan sağlamıştır.

Alâeddin Keykubad zamanında devlet işlerinde etkili olduğu söylenen 'Börü Budun' teşkilatı bir çok dergah şeyhi, yönetici ve padişahın da üye bulunduğu gizli tarikatlar kurarak genişlemeye devam etmiştir.