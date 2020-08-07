Cansu Dere ve Caner Cindoruk yeni sezonda Kanal D'de!
Cansu Dere ve Caner Cindoruk, yeni sezonda iddialı bir dizi ile Kanal D ekranlarında olacak.
07 Ağustos 2020, Cuma 12:55 Son Güncelleme:
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Yapımcılığını Med Yapım’ın üstlendiği, Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un başrollerini paylaşacağı dizi, yakında Kanal D’de izleyici ile buluşacak.
Dere ve Cindoruk dizide evli bir çifti canlandıracak.
Hazırlıklarına hızla devam edilen dizi, sezonun en ses getiren yapımlarından olacak.
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