Magazin Cansu Dere ve Caner Cindoruk yeni sezonda Kanal D'de!

Cansu Dere ve Caner Cindoruk yeni sezonda Kanal D'de!

Magazin

Cansu Dere ve Caner Cindoruk yeni sezonda Kanal D'de!

Cansu Dere ve Caner Cindoruk, yeni sezonda iddialı bir dizi ile Kanal D ekranlarında olacak.

07 Ağustos 2020, Cuma 12:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yapımcılığını Med Yapım’ın üstlendiği, Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un başrollerini paylaşacağı dizi, yakında Kanal D’de izleyici ile buluşacak.

Dere ve Cindoruk dizide evli bir çifti canlandıracak.

Hazırlıklarına hızla devam edilen dizi, sezonun en ses getiren yapımlarından olacak.


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
7 Ağustos 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Havası sert denizi hoyrat Karadeniz
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
ATM’den kartım kopyalandı, tüm param çalındı!
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Merve Boluğur: Taşın üstüne taş oturdu