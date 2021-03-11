Magazin Cansu Dere'nin paylaşımı gerçeği ortaya çıkardı!

Cansu Dere'nin paylaşımı gerçeği ortaya çıkardı!

Magazin

Cansu Dere'nin paylaşımı gerçeği ortaya çıkardı!

İzlenme rekorları kıran Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine can veren Cansu Dere'nin sosyal medya paylaşımı gerçeği ortaya çıkardı.

11 Mart 2021, Perşembe 21:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine can veren Cansu Dere'nin Sadakatsiz dizisine dair paylaşımı gerçeği ortaya koydu.

Yabancı dizi Doctor Foster'dan uyaralanan Sadakatsiz dizisi Kanal D ekranlarında yayımlanmaya başladığı ilk günden beri ilgiyle izleniyor. Çarşamba akşamları reytinglerde zirveyi zorlayan dizinin oyuncuları da çok beğenildi. Dizide Asya karakteriyle gönülleri yeniden feth eden Cansu Dere, diziyle ilgili önemli bir gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Sadakatsiz dizisinin yurtdışındaki ilk durağı Suudi Arabistan oldu. Sadakatsiz dizisinin Suudi Arabistan’da yayınlanmaya başladığını Cansu Dere paylaştı. Cansu Dere, Instagram hikaye bölümünden dizinin Suudi Arabistan’ın OSN kanalında yayınlanan Arapça versiyonlu fragmanını ve afişlerini paylaştı.

Bu paylaşıma bir yorum yapmayan oyuncu, böylece Suudi Arabistan’ın Netflix’i olarak görülen OSN kanalından Sadakatsiz dizisinin yayınlanacağını da takipçilerine göstermiş oldu.

Sadakatsiz dizisinin ve oyuncularının ünü Türkiye'yi aştı. Yurt dışında da çok izlenen yapımlar arasında yerini aldı.


İlgili Haberler
Alev Alev dizisine kadrosuna flaş transferDoğduğun Ev Kaderindir izleyiciyi çileden çıkardıMasumiyet yeni bölüm fragmanına İlker'in itirafı damga vurduSadakatsiz'de Asya, düşmanını sessizce vurdu! Sadakatsiz 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı?


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
Çok bilmiş bacılar
Filiz Özkol
Yasemin Candemir
Ekonominin derin girdapları ve yükselen yıldızları
Yasemin Candemir
Şirin Sever
Kadın futbolcular: 1, Önyargılar: 0
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Hoşça kal Rasim ağabey
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Misafirim var
Uğur Alkapar
Gökçen Erdoğan
Bu çağ kadınların yüzünü güldürecek
Gökçen Erdoğan
Elif Demirtaş Bilir
Herkes bir günlüğüne kadın olsun!
Elif Demirtaş Bilir
Suna Akyıldız
Cenaze evinde kutlama yapılır mı?
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
8 Mart haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!
Öner Döşer
Funda Duru
Efsane kadınlar kulübü
Funda Duru
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
Bekir Saçar
Sosyetik hanımlar klip oyuncusu oldu
Bekir Saçar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Minik Eda, annesi Amine Gülşe'den rol çalmaya başladı