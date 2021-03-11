Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine can veren Cansu Dere'nin Sadakatsiz dizisine dair paylaşımı gerçeği ortaya koydu.

Yabancı dizi Doctor Foster'dan uyaralanan Sadakatsiz dizisi Kanal D ekranlarında yayımlanmaya başladığı ilk günden beri ilgiyle izleniyor. Çarşamba akşamları reytinglerde zirveyi zorlayan dizinin oyuncuları da çok beğenildi. Dizide Asya karakteriyle gönülleri yeniden feth eden Cansu Dere, diziyle ilgili önemli bir gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Sadakatsiz dizisinin yurtdışındaki ilk durağı Suudi Arabistan oldu. Sadakatsiz dizisinin Suudi Arabistan’da yayınlanmaya başladığını Cansu Dere paylaştı. Cansu Dere, Instagram hikaye bölümünden dizinin Suudi Arabistan’ın OSN kanalında yayınlanan Arapça versiyonlu fragmanını ve afişlerini paylaştı.

Bu paylaşıma bir yorum yapmayan oyuncu, böylece Suudi Arabistan’ın Netflix’i olarak görülen OSN kanalından Sadakatsiz dizisinin yayınlanacağını da takipçilerine göstermiş oldu.

Sadakatsiz dizisinin ve oyuncularının ünü Türkiye'yi aştı. Yurt dışında da çok izlenen yapımlar arasında yerini aldı.







