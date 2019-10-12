Cansu Kurtçu: Sizsiz ben çok eksiğim
Fettah Can - Cansu Kurtçu çiftinin ikizleri Vera ile Oğul 2 yaşına bastı.
Cansu Kurtçu çocuklarının yeni yaşını Instagram'da paylaştığı duygusal mesajla kutladı.
'Bugün tam 2 yaşında oldunuz'
"Canlarım, nefeslerim, kalbim, güneşim, umudum, ışığım... Her şeyimsiniz... Size olan sevgimi, hayranlığımı, yapmak istediklerimi anlatacak kelime bulamıyorum... Bugün tam 2 yaşında oldunuz."
'Varlığınıza ne kadar şükretsem az'
"Tek dileğim çok sağlıklı, çok huzurlu, çok mutlu olmanız... Sizsiz ben çok eksikmişim... İyi ki doğdunuz, Varlığınıza ne kadar şükretsem az. Allah tüm çocuklarımızı korusun..."
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