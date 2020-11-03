Cansu Melis Karakuş, corona virüse yakalandı başrolü kaybetti

Juli Sanat'ın yapımcılığını üstlendiği '7 Melek' adlı filmde başrol oynamaya hazırlanan Karakuş, okuma provasına çıkmayı planlıyordu. Ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede corona virüs test sonucu pozitif çıkan Karakuş'un evde tedavisine başlandı.

Başka oyuncular bakmaya başladı

TV100'de yer alan habere göre, Film çekimleri kısa süre içinde başlatacağı için de Murat Onbul'un yöneteceği film için Cansu Melis Karakuş'un yerine oyuncu arayışları başladı. Filmde Tuğba Melis Türk ile Öznur Serçeler de rol alıyor.







