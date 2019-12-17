Cansu Taşkın kaza geçirdi

Dün akşam Florya'da seyir halindeyken otomobilinin lastiği patlayan Cansu Taşkın elektrik direğine çarparak durabildi.

Otomobilinin sol tarafı parçalanan Cansu Taşkın, kazadan yara almadı.

Cansu Taşkın kimdir?

Cansu Taşkın, 15 Kasım 1992 tarihinde İstanbul’da doğdu. Liseden mezunu. İstanbul Beylikdüzü'nde annesi ve kızkardeşi ile birlikte oturuyor. Besteci Metin Özülkü dayısı.

Vücut ölçüleri 90-58-92 ve boyu 1.84 santimetre olan Cansu Taşkın, 16 yaşında İzmir Fuarı'nda podyuma çıkarak modellik yapmaya başladı. İlk yarışma deneyimini 17 yaşında dünya modellik yarışmasına katılarak dördüncü seçilerek kazandı. Birçok modacı ile model olarak çalıştı. “Modelliğe İtalya’nın Milano şehrinde devam etmek en büyük hayalim” diyen Cansu Taşkın, Türkiye’de birçok defileye çıktı.

Dereceye giremeyince isyan ederek ağladı

Cansu Taşkın, 2011 yılında Best Model Of Turkey yarışmasında dereceye giremeyince isyan ederek ağladı. 2012 yılında Idol Of Models yarışmasında ikinci oldu.

Cansu Taşkın, 2010 yılında “Fatmagül'ün Suçu Ne?” dizisinde bir rol alarak oyunculuğa başladı. Dizinin 55. bölümünde Engin Akyürek’in canlandırdığı Kerim'in sevgilisi rolünü oynadı.

2013 yılında “Qüfür” adlı sinema filminde Arafat Şavata ile birlikte Cansu Taşkın başrolde oynarken diğer rollerde, Ahmet Nesin, Leyla Bilginel, Ayşen Gruda, Sinan Bengier, Selahattin Taşdöğen, Murat Soydan gibi isimler oynadı.

Cansu Taşkın, Mehmet Ali Erbil’in sunduğu Çarkıfelek yarışmasına katıldı. Çekimleri Nevşehir’de devam eden ve 2015 yılı sonlarında başlayan “Cennet Yolu” adlı dizide rol aldı. Ekim 2015 ayında 'Miss Model Of The World' yarışmasında Türkiye’yi temsil etti.





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