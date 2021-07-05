Cansu Taşkın makyajsız fotoğrafları sayesinde reklam yüzü oldu
Geçtiğimiz hafta makyajsız haliyle gündeme gelen model Cansu Taşkın, Aqua Florya AVM’de objektiflere yansıdı.
05 Temmuz 2021, Pazartesi 15:38 Son Güncelleme:
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Muhabirlerin hakkında çıkan haberleri hatırlatması üzerine söze giren Cansu Taşkın, "Evet arkadaşlar makyajsız paylaştığınız fotoğraflarım sayesinde ünlü iki markanın reklam yüzü oldum. Size ne kadar teşekkür etsem azdır" dedi.
Bir balık restoranında akşam yemeği yiyen Taşkın, daha sonra vale noktasındaki aracını teslim alıp, AVM'den ayrıldı.