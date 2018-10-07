Cansu Taşkın takipçilerine şov yaptı

Cesur sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen sosyetik güzel Cansu Taşkın fiziğiyle takipçilerini kendine hayran bıraktı.

'YORUMU SEN YAZ'

Cansu Taşkın, Instagram hesabı üzerince mini elbiseli pozunu takipçileriyle paylaştı. Ayna karşısında takipçilerine adeta şov yapan Taşkın'ın paylaşımına takipçileri tarafından büyük ilgi gösterildi. Taşkın paylaşımına, "Yorumu sen yaz." notunu ekledi.

'HER ZAMAN Kİ GİBİ ÇOK GÜZELSİNİZ'

Cansu Taşkın'ın paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı. Taşkın'ın bir takipçisi paylaşıma, "Yine her zaman ki gibi çok güzel ve tatlısınız." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Ekosenin güzelliğiyle sizin güzelliğiniz birleşmiş" yorumunu yaptı.

İşte Cansu Taşkın'ın o paylaşımı: