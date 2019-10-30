Cansu Tosun film için Farsça öğrendi
Dünyaca ünlü Fransız yönetmen Luc Besson’un yeni filmi ‘Anna’da seyirci karşısına çıkan Cansu Tosun, uluslararası bir başarıya daha imza attı
Oyuncu Cansu Tosun, rol aldığı mültecilik meselesine değinen ‘I Am You’nun Avrupa prömiyeri için Roma Film Festivali’ne katıldı.
'Bu güzel şehre geleceğimi düşünmemiştim'
Cansu Tosun “Bir gün kendi filmimle bu güzel şehre geleceğimi düşünmemiştim. Film için çok kısa sürede Darice (Afgan Farsçası) öğrendim ” dedi.
Haberin fotoğrafları için tıklayınCansu Tosun 30 milyon dolarlık filmde rol aldı
Haberin fotoğrafları için tıklayınCansu Tosun kendini aştı
Haberin fotoğrafları için tıklayınErkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un karavan tatili