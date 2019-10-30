Cansu Tosun film için Farsça öğrendi

Oyuncu Cansu Tosun, rol aldığı mültecilik meselesine değinen ‘I Am You’nun Avrupa prömiyeri için Roma Film Festivali’ne katıldı.

'Bu güzel şehre geleceğimi düşünmemiştim'

Cansu Tosun “Bir gün kendi filmimle bu güzel şehre geleceğimi düşünmemiştim. Film için çok kısa sürede Darice (Afgan Farsçası) öğrendim ” dedi.





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