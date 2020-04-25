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Magazin Cansu Tosun gün sayıyor

Cansu Tosun gün sayıyor

Magazin

Cansu Tosun gün sayıyor

"Erkan’ı ilk gördüğüm an doğru erkeği bulduğumu anlamıştım" diyen Cansu Tosun anne olmak için gün sayıyor.

25 Nisan 2020, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Oyuncu Cansu Tosun ile meslektaşı Erkan Kolçak Köstendil, 2 yıl aşk yaşamış, Ağustos 2018’de hayatlarını birleştirmişti. Çift şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor. Hamileliğinde 8 ayı geride bırakan oyuncu, son halini Instagram’da takipçileri ile paylaştı. Anne olmak için gün sayan Cansu Tosun’un karnı burnunda fotoğrafına beğeni yağdı. Çiftin bebeğinin cinsiyeti erkek.

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