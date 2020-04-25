Cansu Tosun gün sayıyor

Oyuncu Cansu Tosun ile meslektaşı Erkan Kolçak Köstendil, 2 yıl aşk yaşamış, Ağustos 2018’de hayatlarını birleştirmişti. Çift şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor. Hamileliğinde 8 ayı geride bırakan oyuncu, son halini Instagram’da takipçileri ile paylaştı. Anne olmak için gün sayan Cansu Tosun’un karnı burnunda fotoğrafına beğeni yağdı. Çiftin bebeğinin cinsiyeti erkek.

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