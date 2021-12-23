Cansu Tosun ile oğlu Marsel'in kar pozu
'Bugünün Saraylısı' adlı diziyle yıldızı parlayan oyuncu Cansu Tosun, bir süredir eşi Erkan Kolçak Köstendil ve oğlu Marsel ile Hollanda'da yaşıyor. Keyifli anlarını sık sık takipçileriyle paylaşan Tosun, bu kez kar yağdığı sırada minik oğlu ile verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.
23 Aralık 2021, Perşembe 21:17 Son Güncelleme:
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2018 yılında dünyaevine giren Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil çifti, geçtiğimiz yıl temmuz ayında oğulları Marsel'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
Instagram hesabından sık sık günlük hayatından kesitler yayınlayan Cansu Tosun, bir süredir eşi ve oğluyla Hollanda'da yaşıyor. Güzel oyuncu, son olarak oğlu Marsel ile kar oynamaya çıktı.
Kar yağarken oğluyla poz veren 33 yaşındaki Tosun, bu kareyi Instagram hesabından paylaştı.
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